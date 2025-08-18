نيمار ينفجر باكياً بعد «الخسارة المذلة» في البرازيل!



ساو باولو (أ ب)



أقال نادي سانتوس البرازيلي، مدربه كليبر شافييه، بعد خسارة ثقيلة على ملعبه أمام فاسكو دا جاما بنتيجة صفر- 6، حيث خرج نيمار باكياً بعد المباراة.

قال سانتوس في بيان رسمي: «يشكر النادي شافييه على الجهود التي بذلها، ونتمنى له التوفيق في مسيرته»، وذلك بعد الإطاحة بمدربه الذي تولى المسؤولية في أبريل الماضي. بهذه الخسارة الثقيلة، يقبع سانتوس، موطن الأسطورة بيليه ونيمار، في المركز 15 من أصل 20 فريقاً بالدوري البرازيلي لكرة القدم، مبتعداً بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وتلقى نيمار مواساة من أحد أعضاء الجهاز الفني لسانتوس في الملعب بعد مباراة شهدت تسجيل فيليب كوتينيو، نجم فاسكو داجا، هدفين.

وعاد نيمار «33 عاماً» نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، إلى ناديه البرازيلي القديم في يناير الماضي، بعد تجربة مخيبة للآمال بقميص الهلال السعودي، وقام بتمديد تعاقده مع سانتوس في يونيو الماضي، ليبقى مع الفريق لنهاية العام الجاري.

وكانت أكبر خسارة في مسيرة نيمار بنتيجة صفر- 4، وعانى منها مرتين، الأولى بقميص سانتوس أمام برشلونة في نهائي كأس العالم للأندية عام 2011، والثانية بعد انتقاله إلى برشلونة الذي خسر أمام باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن نيمار جلس على أرض الملعب فور صافرة النهاية وانفجر في البكاء، ورفض محاولات زملائه لمساعدته على النهوض.

وأشارت إلى أنه قبل مغادرة الملعب، عانق فرناندو دينيز مدرب فاسكو دا جاما، نيمار، الذي كان يبكي بشدة.

وقال نيمار للصحفيين عقب اللقاء: «إنها هزيمة محرجة، ستجعلنا جميعاً نفكر في أمور كثيرة».

أضاف: «لم يسبق لي أن عشت هذا الموقف في حياتي، لقد بكيت من شدة الغضب، وللأسف لا أستطيع مساعدة الفريق بأي وجه من الوجوه، إنها ليلة سيئة للغاية».