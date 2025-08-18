الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة يحافظ على السجل الرائع أمام الفرق الصاعدة

الشارقة يحافظ على السجل الرائع أمام الفرق الصاعدة
18 أغسطس 2025 16:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

افتتح الشارقة مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على مضيفه دبا 3-1، وللمرة الرابعة افتتح «الملك» مشواره في البطولة بمواجهة فريقٍ صاعد، بعد 2009 «2-3 الإمارات»، و2010 «3-0 كلباء»، و2024 «4-1 دبا الحصن».
ويملك الشارقة أرقاماً متميزة أمام الفرق الصاعدة بدوري المحترفين، حيث خاض 53 مباراة، حقق الفوز في 29 مباراة، والتعادل 15 مرة، والخسارة في 9 لقاءات، وتاريخياً لم يخسر «الملك» في آخر 29 مواجهة أمام الفرق الصاعدة بدوري المحترفين «الفوز 19 والتعادل 10»، ويعد دبا آخر فريق صاعد خسر أمامه الشارقة في دوري المحترفين بنتيجة 1-4 على ملعب الشارقة في ديسمبر 2015.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
دبا الفجيرة
