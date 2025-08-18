الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رقم متميز لتيسودالي في «مهرجان الخمسة»

رقم متميز لتيسودالي في «مهرجان الخمسة»
18 أغسطس 2025 16:42

 
معتز الشامي (أبوظبي)

واصل طارق تيسودالي لاعب خورفكان أداء المتميز في «دوري أدنوك للمحترفين»، وقاد فريقه إلى الفوز على الجزيرة 3-2، بعد أن قدّم الهدايا إلى زملائه.
البداية عندما صنع الهدف الأول الذي سجله لورينسي في الدقيقة 46، ليحرز لورينسي 5 أهداف في آخر 5 مباريات له أمام «فخر أبوظبي» في البطولة، قبل أن يصنع الهدف الثاني لأيلتون فيليبي في الدقيقة 59، ليرفع رصيده من المساهمات إلى 12 هدفاً خلال 13 مباراة بالدوري «6 أهداف و6 تمريرات حاسمة».
وعاد خورفكان مرة أخرى للتقدم بالهدف الثالث عن طريق تيسودالي في الدقيقة 81، ليسهم للمرة الثانية بـ3 أهداف في مباراة واحدة، بعد مساهمته بـ3 أهداف أمام العروبة في الموسم الماضي.

 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الجزيرة
