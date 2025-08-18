الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الكربي يحرز صدارة «الجولة الواحدة» للقفز في «بوذيب»

الكربي يحرز صدارة «الجولة الواحدة» للقفز في «بوذيب»
18 أغسطس 2025 17:03

 
أبوظبي (الاتحاد)

فاز الفارس الناشئ عبد الله حمد الكربي، في منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ120 سم مع «ديون زد»، في منافسات قفز الحواجز الصيفية الخامسة، والتي استضافتها أكاديمية بوذيب للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وشهد المنافسات وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية، وأحمد علي الجنيبي، مدير الفروسية في الأكاديمية.
وواصل فارس نادي الشارقة للفروسية عمرو جمال محمد تألقه اللافت بجواديه «كيرلين» و«زازو زد» في منافسات على حواجز الـ120 سم والـ130 سم خلال الموسم الصيفي، محققاً «الثنائية».
وفاز الفارس صالح مفرج الكربي مع «هاكينو» من نادي الشارقة للفروسية أيضاً في منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على نفس الارتفاع 120 سم.
وتنافست 4 خيول صغيرة عمر 6 سنوات، وفاز بالمركز الأول «ليوبولدينو» بقيادة الفارس فراس حمامة من نادي الشارقة للفروسية.
وفي منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على حواجز تراوح ارتفاعها بين «110/100» سم، للفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة «3»، والمتقدمين والأشبال، وتصدرهم الفارس راشد خالد الجنيبي مع «كيرسينا» من أكاديمية بوذيب، و«كارولين زد» بقيادة الفارس حمد الكربي «نادي الشارقة للفروسية».
وتجدد اللقاء بين 58 فارساً في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ«110/105» سم، والمراكز الثلاثة الأولى أحرزها فرسان نادي الشارقة، وأولهم محمد ناصر الخياط مع «بيرجراف»، وأكمل «كارولين زد» ثنائية، بقيادة الفارس حمد علي الكربي من نادي الشارقة.
ومنافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة على حواجز «90 /100» سم، تنافس فيها 46 فارساً من فئة المبتدئين والأشبال والخيول الصغيرة عمر 4 سنوات، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس إبراهيم محمد الحمادي مع «ليتل فوت 41» من نادي الغبراء للفروسية، وعاد 52 فارساً للتنافس في منافسة اليوم الثاني بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتقدمهم الفارس سيف الإسلام المحاميد مع «فاميو» من إسطبلات الحياة الخاصة.
وانطلقت منافسات الأسبوع التاسع بمنافسة المرحلتين الخاصة للفرسان الهواة من المبتدئين والأشبال على حواجز الـ«60 /70» سم، وأحرزت المركز الأول الفارسة نورة أيمن أبو محمود مع «الأندلس» من فرسان شرطة أبوظبي، وتلتها منافسة المرحلتين الخاصة للفرسان الهواة من الفئتين على حواجز الـ«70 /80» سم، وأحرزت المركز الأول الفارسة لطيفة سعود الجنيبي مع «باتشلر» من فرسان شرطة أبوظبي أيضاً.

