الرياضة

ريال مدريد يترقب «ضربة البداية» في «الليجا» بـ«السجل الحافل»

ريال مدريد يترقب «ضربة البداية» في «الليجا» بـ«السجل الحافل»
18 أغسطس 2025 19:46

 
معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد ريال مدريد لافتتاح موسم جديد من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياجو برنابيو، بمواجهة أوساسونا، مساء الثلاثاء، معززاً بسجل رائع، حيث خاض «الملكي» 16 مباراة افتتاحية متتالية، من دون أي هزيمة في «الليجا»، حيث إن آخر مرة تعثر فيها الفريق في المباراة الافتتاحية قبل أكثر من 15 عاماً.
وتعود آخر خسارة لريال مدريد إلى 31 أغسطس 2008، عندما خسر فريق المدرب بيرند شوستر 1-2 أمام ديبورتيفو لا كورونيا، ومنذ ذلك الحين، تجنب «الميرنجي» الهزيمة في كل مباراة أولى له في الدوري.
ورغم أن ريال مدريد لم يُهزم منذ عام 2008، فإن سلسلة انتصاراته في مباريات الافتتاح توقفت في موسم 2024-2025، حيث تعادل الفريق خارج أرضه مع مايوركا 1-1.
وفي آخر 16 مباراة افتتاحية له في الدوري الإسباني، حقق ريال مدريد 11 فوزاً و5 تعادلات، وتشمل قائمة منافسيه المهزومين، ديبورتيفو، وبيتيس، وألميريا، وسيلتا فيجو، وخيتافي، وأتلتيك بلباو، وريال سوسيداد، وآخر خسارة للريال على أرضه في افتتاح الموسم عام 1984 أمام برشلونة بقيادة المدرب تيري فينابلز 3-0.
وستكون مباراة أوساسونا هي الظهور الأول لتشابي ألونسو في الدوري الإسباني مدرباً لريال مدريد، وهي المرة الخامسة التي يلتقي فيها الفريقان في الجولة الافتتاحية، وتاريخياً، فاز الفريق الملكي بثلاثة لقاءات منها، والتعادل الوحيد 1-1 في عام 2001.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أوساسونا
