مدرب مانشستر يونايتد منزعج من طريقة هدف أرسنال!



لندن (د ب أ)



أعرب البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن انزعاجه من الطريقة التي سجل بها ريكاردو كالافيوري هدف فوز أرسنال على ملعب أولد ترافورد، لكنه في الوقت ذاته أبدى فخره بالطريقة التي ظهر بها لاعبوه في مباراتهم الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد، حيث لعب بوكايو ساكا كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها الحارس التري ألتاي بايندير نحو القائم البعيد، مما أتاح لكالافيوري فرصة سهلة لهز الشباك برأسه من على خط المرمى.

واعترض الحارس التركي على الهدف، مطالبا باحتساب خطأ لمصلحته، لكن الحكم أقر بصحة الهدف.

وقال أموريم لقناة مانشستر يونايتد: «تقريباً هو نفس ما حدث في بعض الأحيان الموسم الماضي، بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بلعب الكرة، بل بحماية اللاعبين الذين يجب حمايتهم».

وأضاف: «أتفهم رغبتنا في تسجيل الأهداف، ولكن عندما يكون هناك احتكاك مع حارس المرمى بهذه الطريقة، يصعب تقبل الأمر، وعندما تخسر بهدف مثل هذا، يصعب تقبل الهزيمة».

وأشار: «علينا أن ندافع بشكل أقوى في مثل هذه الكرات، وعلينا أن نقاتل بقوة في الجانب الآخر، لا يمكننا تغيير القواعد، لذا علينا أن نتكيف معها».

وأوضح المدرب البرتغالي: «كنا أكثر شراسة مقارنة بالموسم الماضي، ركضنا بسرعة أكبر، وكنا أكثر شجاعة، كان هناك العديد من المواقف الفردية خلال المباراة، ضغطنا بقوة، وعندما كانت الكرة بحوزتنا لعبنا بجودة عالية، خسرنا كرات أقل أثناء التحضير مقارنة بالموسم الماضي الذي عانينا فيه كثيراً في هذا الجانب».

وأكد أموريم «اللاعبون مثل ماتيوس كونيا وبريان مبيومو قادرون على رفع مستوى الحماس في الملعب في أية لحظة، لذا أعتقد أن أهم شيء هو أن الأداء لم يكن مملاً أو سيئاً على الإطلاق».

وتابع: الأداء كان جيداً للغاية، أنا فخور جداً باللاعبين، لكننا خسرنا المباراة في النهاية، يمكنك أن تفوز أو تخسر، لكنني فخور بما قدمه اللاعبون، إنه شعور جيد وفي الوقت نفسه من الصعب جداً تقبل خسارة مباراة مثل هذه».

واستطرد قائلاً: «أعتقد أن البعض يبالغون في انتقاد أسلوب اللعب، أسلوب اللعب ليس المشكلة، لقد رأيتم أحياناً أننا دافعنا بثلاثة أو أربعة أو خمسة لاعبين خلال معظم فترات المباراة، لذا فالأمر يتعلق أكثر بحماس وشجاعة وقوة اللاعبين، ينتظرنا الكثير من العمل».

وقال المدرب البرتغالي: «علينا التركيز على المباراة التالية، أعتقد أيضاً أن اللاعبين باتوا يفهمون طريقة لعبنا بشكل أفضل، إنهم مستعدون بدنياً ويرغبون في مساعدة بعضهم البعض، وهذا شعور رائع، يمكنك أن ترى تكاتف اللاعبين ومساندتهم لبعضهم البعض حتى إذا قام أحدهم بتمريرة خاطئة أو ما إلى ذلك، كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة، لذا علينا أن نمضي قدماً، لنتطلع إلى المباراة التالية».

وختم بالقول: لدينا لاعبون قادرون على الفوز بأي مباراة في الدوري الإنجليزي، علينا التركيز وتجاهل الأحاديث الخارجية، اللاعبون يتنافسون مع بعضهم البعض من أجل دخول التشكيل وهذا أمر جيد، لكننا نلعب كفريق واحد، لا يهم من يلعب؛ نريد الفوز بالمباريات.