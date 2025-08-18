الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفيصلي يقيل جمال أبو عابد

الفيصلي يقيل جمال أبو عابد
18 أغسطس 2025 19:56

 
عمان (أ ف ب)

عيّن نادي الفيصلي الأردني لكرة القدم، المدرب البوسني دينيس تشوريتش على رأس الجهاز الفني لفريقه الأول، خلفاً لجمال أبو عابد، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من الخسارة أمام الرمثا 0-1 وفقدان صدارة الدوري المحلي.
ونشر الفيصلي عبر حسابه على فيسبوك: «قررت اللجنة المؤقتة إعفاء جمال أبو عابد من مهامه التدريبية، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة».
وتابع «تتقدم اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي بجزيل الشكر والتقدير لجمال أبو عابد على ما قدّمه من جهد وعطاء خلال فترة توليه المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم».
وأعقب ذلك تعيين تشوريتش مديراً فنياً للفريق الأول، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني والإداري المعاون له خلال الأيام المقبلة.
وكانت الخسارة أمام الرمثا هي الأولى للفيصلي في بطولة الدوري، بعد تحقيقه انتصارين صعبين في أول مرحلتين على الجزيرة والسلط بالنتيجة عينها 2-1.
وأصبح أبو عابد ثاني مدرب يُقال في الموسم الجديد، بعد التونسي قيس اليعقوبي مدرب الوحدات الذي أقيل بعد خسارة لقب الكأس السوبر أمام الحسين إربد في افتتاح الموسم الجديد، والخسارة أمام الرمثا 0-1 في المرحلة الأولى من الدوري.

الأردن
الدوري الأردني
الفيصلي
الرمثا
