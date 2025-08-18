ليفربول يتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني من مبيعات اللاعبين!



لندن (د ب أ)



يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من تجاوز 200 مليون جنيه إسترليني (78. 270 مليون دولار) من مبيعات لاعبيه خلال الصيف الجاري، مع اقتراب لاعبه الشاب، بن دواك، جناح الفريق من إتمام انتقاله إلى بورنموث.

كشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن دواك «19 عاماً» بصدد الانتقال إلى بورنموث مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن دواك انضم لصفوف ليفربول قادماً من سيلتيك في 2022 مقابل 600 ألف جنيه إسترليني، وشارك في 10 مباريات مع ليفربول في أول موسمين مع الفريق، بينما قضى الموسم الماضي معاراً إلى ميدلسبره أحد أندية دوري الدرجة الأولى، حيث سجل 3 أهداف في 24 مباراة.

وبرحيل بن دواك، سينضم لقائمة الراحلين عن ليفربول هذا الصيف وهم لويس دياز وداروين نونيز وترينت ألكسندر أرنولد وكاويمين كيليهر وجاريل كوانساه، حيث تغطي عائدات بيع هؤلاء اللاعبين تكلفة صفقات ليفربول الجديدة التي تجاوزت 300 مليون جنيه إسترليني.

ويبقى معدل إنفاق ليفربول مرشحاً للزيادة في ظل تحركه نحو صفقات أخرى مثل مارك جييهي مدافع كريستال بالاس، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، مما سيكلفه 150 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

ويستعد ليفربول أيضاً للاستغناء عن لاعبين جدد خلال الانتقالات الحالية، حيث ارتبط لاعبه كوستاس تسيميكاس، الخيار الثالث في مركز الظهير الأيسر بعد انضمام ميلوش كيركيز، بالانتقال إلى نوتنجهام فورست، وذلك بعد استبعاد اللاعب اليوناني من قائمة ليفربول عند الفوز على بورنموث، يوم الجمعة الماضي.

كما يتفاوض هارفي إليوت لاعب وسط ليفربول مع لايبزج الألماني، الذي يستعد أيضاً لخطوة حاسمة بمجرد حسم مستقبل لاعبه تشافي سيمونز، الذي يحظى باهتمام نادي تشيلسي. وترددت أنباء أن نادي وستهام يونايتد مهتم أيضاً بضم إليوت لاعب منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً، ولكن اللاعب الإنجليزي يفضل الانتقال إلى الدوري الألماني.