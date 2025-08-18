الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أحلام هاميلتون في التتويج بلقب «فورمولا-1» تتحول إلى «سراب»!

أحلام هاميلتون في التتويج بلقب «فورمولا-1» تتحول إلى «سراب»!
18 أغسطس 2025 20:34

 
روما (أ ب)

أخبار ذات صلة
بياستري.. تكريم خاص في «جائزة أستراليا»
مكلارين يطرح سيارة «الفورمولا-1» لعام 2026 في مزاد


بدأت أحلام البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، في الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1 هذا الموسم في التلاشي.
وأثارت تصريحاته التي أدلى بها في سباق الجائزة الكبرى بالمجر أوائل أغسطس الجاري، التكهنات بين جماهير فيراري ومحبي هاميلتون، حيث وصف بطل العالم سبع مرات نفسه بأنه عديم الفائدة، وأن على فريقه إيجاد بديل له، وأشار إلى مسائل عميقة بقوله: «هناك الكثير من الأمور في الخلفية وهي ليست جيدة».
وقال مايكل إي سوير، مؤلف السيرة الذاتية لهاميلتون المعروفة باسم «سير لويس» والذي نشر هذا العام، إن الحصول على راحة لمدة أربعة أسابيع قبل سباق الأسبوع المقبل في هولندا، سيتيح فرصة لإعادة ضبط بعض الأمور.
وأضاف في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): «أعتقد أنه كان ينفس عن غضبه، وأرى أن فترة العطلة الصيفية لم تكن تأتي في وقت مناسب أكثر من ذلك بالنسبة له، ذلك يمنحه فرصة إعادة التفكير في الطريقة التي سيتعامل بها».
وقال فريق فيراري إنه لازال يثق في هاميلتون، وذلك رغم تصريحات بيرني إيكلستون، مدير الفريق سابقاً، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية والتي نصحه فيها بأن ينهي مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية قائلاً: «هاميلتون سيخدع نفسه إذا واصل ذلك».
ولم يكن انتقال هاميلتون إلى فريق فيراري من أجل موسم 2025 فقط.
وأعلن فيراري بشكل واضح أن التعاقد مع هاميلتون سيكون من أجل مشروع طويل الأمد رغم أنه دخل عامه الـ40 في يناير الماضي، كما دعمه، بعدما قال إنه يحتاج للوقت من أجل التأقلم مع سيارة مختلفة.
وبينما لم يكن هاميلتون يعبر عن غضبه بشأن نتائجه في حلبة السباق، فقد أكد على دوره في تصميم سيارة فيراري لعام 2026، حينما يتم تطبيق اللوائح الجديدة لفورمولا-1.
وقال سوير إن جعل هاميلتون جزءا أساسيا في تصميم سيارة 2026 يعني وجود سبب له لكي يكون متفائلاً بشأن الاحتمالات في العام المقبل، وذلك للتغييرات العديدة التي ستشهدها السباقات، ستكون تلك فرصة له للحصول على ميزة ما».
وقد يكون اعتزال هاميلتون المفاجئ وغير المتوقع هو أسوأ السيناريوهات بالنسبة لفريق فيراري، وهو أمر سيضر بالعلامة التجارية للفريق وسيتركه بدون سائق من الطراز الرفيع إلى جانب شارل لوكلير الموسم المقبل.
وسيدخل هاميلتون عامه الـ41 في يناير المقبل، وسينافس على لقبه العالمي الثامن ليكسر حالة التعادل في الألقاب مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، كما أنه سيصبح أكبر سائق يفوز بسباق منذ عام 1994 وأكبر بطل منذ عام 19966، ويرى سوير أن ذلك اللقب سيكون أفضل من جميع ألقابه.
وقال سوير: سلا شك في ذلك أعتقد أنه سيكون الأعظم من بين جميع انتصاراته، عودته بتلك الطريقة ستكون قصة مذهلة». 

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
هاميلتون
فيراري
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
صورة جوية تُظهر الدخان الناتج عن حرائق الغابات في شبه الجزيرة الإيبيرية (وكالات)
الأخبار العالمية
حرائق إسبانيا تلتهم 343 ألف هكتار في 2025
اليوم 21:05
إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز
الرياضة
إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز
اليوم 20:58
حارس تشيلسي يعترف بالمعاناة أمام كريستال بالاس
الرياضة
حارس تشيلسي يعترف بالمعاناة أمام كريستال بالاس
اليوم 20:56
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: هدفنا الرئيسي هو السلام
اليوم 20:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©