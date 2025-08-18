أحلام هاميلتون في التتويج بلقب «فورمولا-1» تتحول إلى «سراب»!



روما (أ ب)



بدأت أحلام البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، في الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1 هذا الموسم في التلاشي.

وأثارت تصريحاته التي أدلى بها في سباق الجائزة الكبرى بالمجر أوائل أغسطس الجاري، التكهنات بين جماهير فيراري ومحبي هاميلتون، حيث وصف بطل العالم سبع مرات نفسه بأنه عديم الفائدة، وأن على فريقه إيجاد بديل له، وأشار إلى مسائل عميقة بقوله: «هناك الكثير من الأمور في الخلفية وهي ليست جيدة».

وقال مايكل إي سوير، مؤلف السيرة الذاتية لهاميلتون المعروفة باسم «سير لويس» والذي نشر هذا العام، إن الحصول على راحة لمدة أربعة أسابيع قبل سباق الأسبوع المقبل في هولندا، سيتيح فرصة لإعادة ضبط بعض الأمور.

وأضاف في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): «أعتقد أنه كان ينفس عن غضبه، وأرى أن فترة العطلة الصيفية لم تكن تأتي في وقت مناسب أكثر من ذلك بالنسبة له، ذلك يمنحه فرصة إعادة التفكير في الطريقة التي سيتعامل بها».

وقال فريق فيراري إنه لازال يثق في هاميلتون، وذلك رغم تصريحات بيرني إيكلستون، مدير الفريق سابقاً، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية والتي نصحه فيها بأن ينهي مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية قائلاً: «هاميلتون سيخدع نفسه إذا واصل ذلك».

ولم يكن انتقال هاميلتون إلى فريق فيراري من أجل موسم 2025 فقط.

وأعلن فيراري بشكل واضح أن التعاقد مع هاميلتون سيكون من أجل مشروع طويل الأمد رغم أنه دخل عامه الـ40 في يناير الماضي، كما دعمه، بعدما قال إنه يحتاج للوقت من أجل التأقلم مع سيارة مختلفة.

وبينما لم يكن هاميلتون يعبر عن غضبه بشأن نتائجه في حلبة السباق، فقد أكد على دوره في تصميم سيارة فيراري لعام 2026، حينما يتم تطبيق اللوائح الجديدة لفورمولا-1.

وقال سوير إن جعل هاميلتون جزءا أساسيا في تصميم سيارة 2026 يعني وجود سبب له لكي يكون متفائلاً بشأن الاحتمالات في العام المقبل، وذلك للتغييرات العديدة التي ستشهدها السباقات، ستكون تلك فرصة له للحصول على ميزة ما».

وقد يكون اعتزال هاميلتون المفاجئ وغير المتوقع هو أسوأ السيناريوهات بالنسبة لفريق فيراري، وهو أمر سيضر بالعلامة التجارية للفريق وسيتركه بدون سائق من الطراز الرفيع إلى جانب شارل لوكلير الموسم المقبل.

وسيدخل هاميلتون عامه الـ41 في يناير المقبل، وسينافس على لقبه العالمي الثامن ليكسر حالة التعادل في الألقاب مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، كما أنه سيصبح أكبر سائق يفوز بسباق منذ عام 1994 وأكبر بطل منذ عام 19966، ويرى سوير أن ذلك اللقب سيكون أفضل من جميع ألقابه.

وقال سوير: سلا شك في ذلك أعتقد أنه سيكون الأعظم من بين جميع انتصاراته، عودته بتلك الطريقة ستكون قصة مذهلة».