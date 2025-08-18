حارس تشيلسي يعترف بالمعاناة أمام كريستال بالاس



لندن (د ب أ)



شعر الإسباني روبرت سانشيز، حارس مرمى تشيلسي، بأن فريقه عانى كثيراً في مواجهة خط وسط كريستا بالاس بمباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا افتقد للإبداع خاصة في الشوط الأول، وجاء ذلك اللقاء بعد 35 يوماً من تتويج الفريق بلقب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سانشيز في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «نملك لاعبين مميزين وسيطر كريستال بالاس على وسط ا لملعب، لذلك لم يكن اللعب بتلك الطريقة صعبا للغاية، لكن الوصول إلى إنزو فيرنانديز ومويسيس كايسيدو في وسط الملعب كان صعباً، لذلك كان علينا اللجوء إلى الأطراف».

وأضاف: «لكنني أعتقد أن اللاعبين قاموا بما عليهم، وصنعوا الفرص وفي ظروف مختلفة كان يمكننا تسجيل هدف أو اثنين».

وتابع سانشيز: «في آخر أسبوعين خضنا تدريبات مكثفة وتعرضنا للعديد من الإصابات للاعبين مهمين للغاية لفريقنا».

وأوضح: «أعتقد أن اللاعبين الجدد قدموا أداءً جيداً، والجميع جاهز للعب في الفريق، الجميع لديه إمكانيات ونجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا».