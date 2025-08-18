إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز

القاهرة (د ب أ)



قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه بعد طرده في مواجهة فاركو بالجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما أعلنت الرابطة عبر مركزها الإعلامي إيقاف إبراهيم بلاتي توريه لاعب بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه، وذلك بعد طرده إثر حصوله على إنذارين في المباراة أمام الإسماعيلي، بجانب إيقاف كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لبيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد.

كما قررت الرابطة إيقاف محمد إيهاب رشيد لاعب الإسماعيلي مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، كما قررت الرابطة تغريم الإسماعيلي 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على ستة إنذارات في نفس المباراة.