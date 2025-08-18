الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز

إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز
18 أغسطس 2025 20:58

 

القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مصر تحذر من المشاركة في «جريمة تهجير الفلسطينيين»
سلطان بن أحمد يبحث مع وزير العدل المصري توطيد التعاون القضائي


قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه بعد طرده في مواجهة فاركو بالجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.
كما أعلنت الرابطة عبر مركزها الإعلامي إيقاف إبراهيم بلاتي توريه لاعب بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه، وذلك بعد طرده إثر حصوله على إنذارين في المباراة أمام الإسماعيلي، بجانب إيقاف كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لبيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد.
كما قررت الرابطة إيقاف محمد إيهاب رشيد لاعب الإسماعيلي مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، كما قررت الرابطة تغريم الإسماعيلي 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على ستة إنذارات في نفس المباراة.

مصر
الدوري المصري
الأهلي المصري
بيراميدز
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
صورة جوية تُظهر الدخان الناتج عن حرائق الغابات في شبه الجزيرة الإيبيرية (وكالات)
الأخبار العالمية
حرائق إسبانيا تلتهم 343 ألف هكتار في 2025
اليوم 21:05
إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز
الرياضة
إيقاف مدافع الأهلي ومدرب بيراميدز
اليوم 20:58
حارس تشيلسي يعترف بالمعاناة أمام كريستال بالاس
الرياضة
حارس تشيلسي يعترف بالمعاناة أمام كريستال بالاس
اليوم 20:56
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: هدفنا الرئيسي هو السلام
اليوم 20:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©