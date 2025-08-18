الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألونسو: ريال مدريد «لا جدوى للأعذار»!

ألونسو: ريال مدريد «لا جدوى للأعذار»!
18 أغسطس 2025 21:16

 
مدريد (أ ف ب)

قال الإسباني شابي ألونسو مدرب ريال مدريد: إن فترة التحضيرات القصيرة لن تُستخدم عذراً عشية افتتاح الفريق الملكي مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام أوساسونا الثلاثاء.
وسيخوض ألونسو مباراته الأولى في سانتياغو برنابيو منذ توليه قيادة الفريق في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة حيث انتهى مشوار «الميرنجي» في نصف النهائي.
ولقي طلب النادي المدريدي تأجيل مباراته الافتتاحية حتى موعد آخر رفض مسؤولي الدوري، حيث خاض الفريق مباراة ودية واحدة منذ خسارته على يد باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في نيو جيرسي في 9 يوليو الماضي.
وأوضح ألونسو «من الواضح أنه سيكون أمراً لطيفاً أن نحصل على دعم إضافي لمطلبنا، خصوصاً بالنسبة لصحة اللاعبين، بعد موسم شاق مماثل، وأن نحصل على وقت أطول للتحضير»
وأردف: «لكن على كل حال، في النهاية لم يحصل الأمر وهذا ما وصلنا إليه، لقد حصلنا على أسبوعين من التدريبات، وليس هناك من جدوى للبحث عن أعذار الآن».
تعاقد ريال مع العديد من اللاعبين خلال الصيف، من بينهم مدافع ليفربول الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد طامحاً لتعويض نتائجه المخيبة الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
سبق أن فاز ريال بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2024 تحت قيادة أنشيلوتي نفسه، لكنه احتل مركز الوصافة في الدوري الموسم الماضي خلف غريمه التقليدي برشلونة وودع المسابقة القارية من ربع النهائي على يد أرسنال الإنجليزي.
وحاول ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن الألماني للقب الدوري والكأس قبل موسمين، تقليص حجم التوقعات على فريقه.
وقال: «أميل إلى الفعل أكثر من الكلام. لذا، فإن تقديم الوعود قبل اتخاذ أي إجراء في كرة القدم لا يجدي نفعاً عادة».
وتابع «نحن نعمل بجد، والجمهور متحمس، وهذا واضح، نحن أيضاً متحمسون جداً، نريد أن نبدأ هذا المشروع الجديد، مع لاعبين جدد، ومدرب جديد، وأن نجلب هذه الطاقة التي نملكها إلى الملعب، ثم أن نستحقها، لا أن نكتفي بالحديث عن الأمر».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أوساسونا
تشابي ألونسو
