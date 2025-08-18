سينر وألكاراز وشفيونتيك يخوضون «الزوجي المختلط» في «فلاشينج ميدوز»



باريس (أ ف ب)



قرر الإيطالي يانيك سينر المصنف أولاً عالمياً، والإسباني كارلوس ألكاراز الثاني، والبولندية إيجا شفيونتيك الثالثة لدى السيدات، المشاركة في منافسات الزوجي المختلط من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس المُقرر إقامتها من 24 أغسطس وحتى السابع من سبتمبر.

وتُقام منافسات الزوجي المختلط بنظامها الجديد في نيويورك يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب البرنامج الذي كُشف عنه الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من خوض الثلاثي نهائي دورة سينسيناتي في أوهايو.

ويتواجه سينر وألكاراز في نهائي الدورة الأميركية لماسترز الألف نقطة ، فيما تلعب شفيونتيك أمام الإيطالية جازمين باوليني التاسعة في نهائي دورة الألف نقطة.

ويُشارك الإيطالي في المنافسات على ملاعب فلاشينج ميدوز إلى جانب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا المصنفة الثانية في الزوجي، أما الإسباني فسيكون شريكاً للبريطانية إيما رادوكانو، في حين تدخلها البولندية شريكة مع النرويجي كاسبر رود الثاني عشر عالمياً.

في المقابل، يلعب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى جانب مواطنته أولجا دانيلوفيتش (43)، والأميركية جيسيكا بيجولا الرابعة إلى جانب البريطاني جاك درايبر الخامس، والأميركية تايلور تاونسند الأولى عالميا في الزوجي إلى جانب مواطنها بن شيلتون السادس، أما الفرنسي المخضرم جايل مونفيس فسيكون شريكا لليابانية نعومي أوساكا.

ويتقاسم الزوجي الفائز جائزة قدرها مليون دولار.

ويأمل منظمو بطولة الجراند سلام الأميركية من خلال هذا النظام والجدول الزمني الجديدين، في تسليط الضوء على منافسات الزوجي المختلط التي كانت تُقام سابقاً تزامناً مع الأسبوع الأخير من منافسات الفردي.