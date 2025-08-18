الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قائد مانشستر يونايتد يدعو إلى الخروج من «كبوة» أرسنال

قائد مانشستر يونايتد يدعو إلى الخروج من «كبوة» أرسنال
18 أغسطس 2025 21:35


لندن (د ب أ)


دعا قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز زملاءه للمضي قدماً، والتطلع إلى المستقبل بعد الخسارة القاسية على ملعب أولد ترافورد مساء الأحد أمام أرسنال بهدف دون رد، في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي.
وحصد أرسنال الفوز بفضل هدف سجله المدافع ديكادو كالافيوري.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن البرتغالي فيرنانديز قوله «إنها أول مباراة في الموسم، لذا لا يمكننا الحديث عن أي خطوات للأمام، قدمنا أداءً جيداً، لكن من الواضح أن ذلك لم يكن كافياً». 

وأضاف «استقبلنا هدفاً من ركلة ثابتة في الشوط الأول، وأعتقد أنه منذ ذلك الحين، لم يصنع أرسنال أي فرص خطيرة».
وأشار: «دافعنا بشكل جيد للغاية، ومرة أخرى صنعنا العديد من الفرص دون أن ننجح في التسجيل، لذا هذه نقطة علينا أن نركز عليها ونحسن أدائنا في المباراة القادمة». وتابع القائد البرتغالي «أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد، كنا جيدين جداً في التعامل مع الكرة، وصنعنا بعض الفرص، لكننا لم نسجل، أعتقد أن هذه هي النقطة السلبية الرئيسية في المباراة».
وأشاد اللاعب بأداء ماتيوس كونيا وبريان مبيومو اللذين شاركا في مباراتهما الرسمية الأولى مع النادي، لقد قدما أداءً رائعاً، نعرف ما يمكنهما تقديمه للفريق، ونعرف إمكانياتهما، إنهما يشكلان تهديداً كبيراً للمنافسين عندما تكون الكرة بحوزتنا، ما زلنا في البداية، لكنني متأكد من أنهما سيصنعان المزيد من الفرص وسيبذلان المزيد من الجهد من أجلنا لأنهما يتمتعان بجودة عالية».
وختم فيرنانديز بالقول «لقد كان تشجيع الجماهير رائعاً، بعد المباراة منحتني هتافاتهم أملا في أن يكون الموسم مختلفاً وجيداً لنا، وبالتالي فإن المباراة القادمة مهمة جداً لنا لرد الجميل لهم».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أرسنال
برونو فيرنانديز
