بافلوفيتش يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ بعد جراحة «العين»

ميونيخ (د ب أ)



شارك المهاجم الدولي ألكسندر بافلوفيتش في أجزاء من مران بايرن ميونيخ، حسبما أعلن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وغاب بافلوفيتش عن تدريبات بايرن منذ مطلع الشهر الجاري، بعد تعرضه لكسر في محجر العين، وخضوعه لعملية جراحية، علماً بأنه يتدرب حالياً مرتديا قناعاً واقياً. وبات المهاجم الألماني الدولي قريباً من العودة إلى صفوف النادي البافاري، في الوقت الذي أجرى فيه هيروكي إيتو وباول فانر تدريبات فردية.

وعانى بافلوفيتش البالغ من العمر 21 عاماً من الإصابات خلال مسيرته، وفي الموسم الماضي غاب لعدة أسابيع بسبب كسر في عظمة الترقوة، ثم غاب لفترة أخرى بسبب الحمى.