الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما يضم لاعب أستون فيلا

روما يضم لاعب أستون فيلا
18 أغسطس 2025 21:53

 
روما (د ب أ)

توصل نادي روما الإيطالي لاتفاق مع استون فيلا الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الجامايكي الدولي ليون بايلي على سبيل الإعارة.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية أن بايلي سيصل إلى إيطاليا تمهيداً لخضوعه للكشف الطبي.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب الجامايكي إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل مليون و700 ألف جنيه إسترليني (مليوني يورو)، مع وجود بند يسمح للفريق الإيطالي بضمه بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته، مقابل حوالي 19 مليون إسترليني (22 مليون يورو).
ويصبح بايلي ثاني لاعب يرحل عن أستون فيلا في غضون يومين، بعد انتقال جاكوب رامسي إلى نيوكاسل يونايتد.

