وفاة نائب رئيس الاتحاد الإسباني



مدريد (د ب أ)



توفي خوان بادرون موراليس، نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، في عهد أنخيل ماريا فيار عن 89 عاماً.

وشغل موراليس أيضاً منصب رئيس اتحاد تينيريفي لكرة القدم، وكان عضواً في اللجنة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، وكان عضواً رئيسياً في لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وكتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي «يتقدم مجتمع كرة القدم الإسباني بأحر التعازي في وفاة خوان بادرون موراليس، اللاعب التاريخي وقائد رياضتنا، الذي شغل منصب رئيس اتحاد جزر الكناري لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالإضافة إلى عمله مديراً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)».

وأضاف البيان «رحل بادرون عنا في مدينته الحبيبة تينيريفي عن عمر 89 عاماً».

ولعب خوان بادرون مع نادي تينيريفي لمدة أحد عشر موسماً، من عام 1954 إلى عام 1965، خاض خلالها 226 مباراة وسجل 27 هدفاً.