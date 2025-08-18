ميلان يريد التعاقد مع هويلوند

ميلانو (د ب أ)



أكد إيجلي تاري، المدير الرياضي بميلان الإيطالي، اهتمام ناديه بالتعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المهاجم الدنماركي الدولي خرج من قائمة فريقه في مواجهة أرسنال والتي انتهت بخسارة فريقه صفر-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتردد أن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للفريق، هو الذي اتخذ ذلك القرار وسط تكهنات حول مستقبل المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً.

وبينما كان هويلوند قد أبدى رغبته في البقاء مع الفريق، فأن التعاقد مع المهاجم السلوفيني بينيامين سيسكو من لايبزج الألماني مقابل 7. 73 مليون جنيه إسترليني، جاء ليقلل من فرص مشاركته مع الفريق.

وقال تاري في تصريحات لموقع «سبورت ميدياست» بعد فوز ميلان على باري 2- صفر بكأس إيطاليا: «هويلوند خيار جيد بالنسبة لنا».

وأضاف: «نقيم حالياً فكرة التعاقد معه، لكن سوق الانتقالات غير متوقع دائماً».