عقدة الجولة الأولى تلاحق كلباء

كلباء (الاتحاد)

تواصل عقدة نادي كلباء مع الجولة الافتتاحية من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انطلقت منذ بداية عهد الاحتراف عام 2008، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق انطلاقة قوية خلال المواسم الماضية.

وعلى مدار 11 مشاركة سابقة، تكبد كلباء 7 هزائم، مقابل فوزين وتعادلين فقط، ليبقى حضوره في البدايات بعيداً عن التطلعات.

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام النصر بهدف في الموسم الحالي، لتؤكد استمرار هذه العقدة، وتعمّق من صعوبة البدايات التي اعتاد عليها الفريق.

ومع ذلك، تبقى جماهير «النمور» متمسكة بالأمل في أن يكون القادم أفضل، وأن يتمكن فريقها من قلب المعادلة مستقبلاً، ليحوّل الجولة الأولى من محطة تعثر، إلى انطلاقة جديدة تعكس طموحاته في الدوري.