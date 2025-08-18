عموتة يغادر الجزيرة بمعادلة أسرع إقالة في «دورينا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

دخل الهولندي مارسيل كايزر المدرب المساعد الحالي لنادي أياكس ضمن قائمة المرشحين، للعودة إلى القيادة الفنية لفريق الجزيرة، خلفاً للمغربي الحسين عموتة، الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخسارة أمام خورفكان 3-2 في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، رغم تبقي عام كامل في عقده الممتد حتى 30 يونيو 2026.

ووصف الحسين عموتة الخسارة أمام خورفكان بـ«المخيبة»، مؤكداً أن فريقه كان يطمح لحصد النقاط الثلاث في مستهل المشوار، وقال: «النتيجة مخيبة للآمال، وطموحنا كان كبيراً بحصد النقاط الثلاث، للأسف ارتكبنا الأخطاء التي توقعناها وعملنا على معالجتها، خاصة على مستوى المرتدات، كنا ندرك أن المنافس سيعتمد على هذا الأسلوب، ومع ذلك ضُربنا مرتين، وفي المقابل أهدرنا العديد من الفرص».

وجاءت إقالة عموتة «55 عاماً» لتسجل ثاني أسرع إقالة في تاريخ الدوري، معادلاً واقعة البرازيلي جورفان فييرا، الذي أقيل من تدريب كلباء بعد الجولة الأولى لموسم 2018-2019، فيما شهدت المواسم الماضية حالات مشابهة مثل إقالة وليد عبيد من تدريب حتا، بعد الجولة الثانية في موسم 2016-2017، والإيطالي فابيو فيفاني من كلباء في الجولة الثانية موسم 2019-2020، إلى جانب البرازيلي كايو زاناردي من النصر في التوقيت ذاته.

ولم يخلُ تاريخ دوري المحترفين من تغييرات مبكرة سبقت حتى انطلاق المنافسة، على غرار إقالة التونسي مراد العقبي من تدريب اتحاد كلباء قبل بداية موسم 2016-2017، واعتذار الإسباني راؤول كانيدا عن الاستمرار مع خورفكان في موسم 2020-2021 بسبب ظروف خاصة.

وكان عموتة تولى تدريب الجزيرة مطلع الموسم الماضي 2024-2025، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالفوز على شباب الأهلي 2-1 في النهائي، كما وصل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة قبل الخسارة أمام الشارقة 1-3، وأنهى الدوري في المركز السابع برصيد 37 نقطة من 10 انتصارات و7 تعادلات و9 هزائم، غير أن الخسارة الافتتاحية هذا الموسم عجّلت برحيله من منصبه.

ويملك المدرب المغربي سيرة تدريبية لافتة، إذ قاد منتخب الأردن إلى وصافة كأس آسيا 2023 والتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026، كما حقق نجاحات مع السد القطري والوداد المغربي على المستويين المحلي والقاري.



أسرع الإقالات

الحسين عموتة – الجزيرة (الجولة الأولى 2024-2025)

جورفان فييرا – كلباء (الجولة الأولى 2018-2019)

وليد عبيد – حتا (الجولة الثانية 2016-2017)

فابيو فيفاني – كلباء (الجولة الثانية 2019-2020)

كايو زاناردي – النصر (الجولة الثانية 2019-2020)