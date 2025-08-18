التعادل المرفوض للموسم السادس في «المحترفين»

علي معالي (أبوظبي)

«التعادل المرفوض، والانتصار المنشود»، شعار رفعته أنديتنا مع انطلاقة الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو مؤشر على ارتفاع درجة المنافسة من البداية، بعدما شهدت جميع مباريات الجولة انتصار أحد الفريقين، وهو ما يتحقق للمرة السادسة في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقه بملاعبنا موسم 2008-2009، ودخل الاحتراف موسمه الـ18، وفي بقية المواسم، كان هناك 12 موسماً انتهت جولتها الأولى بتسجيل أكثر من حالة تعادل.

البداية مع السنة الثالثة موسم 2010-2011، حيث كان عدد الفرق المشاركة في المسابقة 12 فريقاً، انتهت منها 6 مباريات بالانتصار، وفي موسم 2013-2014 كان عدد الفرق المشاركة بالمحترفين 14 فريقاً، وتحققت 7 انتصارات في المحطة الأولى، وفي موسم 2015-2016 تكرر الموقف نفسه بـ7 انتصارات، وهو ما حدث كذلك في 3 مواسم أخرى، 2021-2022، و2023-2024، والموسم الجاري 2025-2026.

أما الـ12 موسماً التي شهدت تعادلات مختلفة في الجولة الأولى، ضمن موسم الاحتراف الأول والتي شهدت حالة تعادل بين الوحدة والجزيرة 1-1، وفي موسم 2009-2010، تعادل الوصل مع بني ياس 3-3، وفي موسم 2011-2012 حسم التعادل 1- 1 مواجهة عجمان وبني ياس، وفي موسم 2012-2013 وقعت حالتا تعادل، شملت الظفرة مع عجمان، 1-1، ودبي مع دبا 0-0، وفي موسم 2014-2015 تم تسجيل 3 حالات، الوصل مع الظفرة 3-3، وبني ياس مع النصر 1-1، والشباب مع العين 1-1، وفي موسم 2016-2017، سجلت الجولة الأولى حالة تعادل واحدة بين حتا والوحدة 0-0، وفي موسم 2017-2018 تم تسجيل 3 حالات تعادل، الإمارات والظفرة 3-3، والشارقة مع النصر 0-0، والعين مع الوصل 2-2، وفي موسم 2018-2019 تعادل الفجيرة مع بني ياس 1-1، وفي الموسم الملغي بسبب جائحة كورونا 2019-2020، تم تسجيل حالة تعادل واحدة بين بين ياس وعجمان 2-2.

وحضر التعادل في مباراة واحدة موسم 2020-2021 في مباراة النصر مع الجزيرة 1-1، وفي موسم 2022-2023 انتهت 3 مباريات بالتعادل، عجمان مع العين 1-1، الوصل مع الوحدة 2-2، الظفرة مع النصر 1-1، وفي موسم 2024-2025 انتهت مباراة واحدة بالتعادل بين كلباء والوصل 2-2.