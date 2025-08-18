نادي أجاكسيو يشهر إفلاسه



باريس (د ب أ)



أشهر نادي إيه سي أجاكسيو المنافس بدوري الدرجة الثالثة الفرنسي لكرة القدم إفلاسه.

ووفقاً لصحيفة «كورس ماتان» يأمل أجاكسيو في البقاء بدوري الدرجة الثالثة، وتجنب الهبوط إلى المستوى الإقليمي، ومن أجل ذلك، يتعين عليه الاستئناف أمام لجنة الاستئناف الوطنية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن هذه هي الحلقة الأخيرة في قصة طويلة مستمرة منذ عدة أشهر بسبب عدم وجود مشتر قادر على سداد ديون النادي الثقيلة، والمقدرة بنحو 13 مليون يورو.

وتتضمن تصفية النادي فقدان 180 وظيفة مباشرة، ومركز التدريب، الذي صنف الموسم الماضي أفضل مركز تدريب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وسيعود أجاكسيو إلى دوري الهواة، بعد 27 عاماً من التواجد بدوريات المحترفين.

ويتعين على أجاكسيو جمع ميزانية بمئات الآلاف من اليوروهات وتقديم استئناف قبل يوم الخميس 21 أغسطس، حيث أطلق النادي حملة تبرعات عبر الإنترنت، جمعت 12 ألف يورو في غضون 24 ساعة.