الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«انسحاب سينر» يمنح ألكاراز لقب «سينسيناتي للتنس»

19 أغسطس 2025 08:24

لوس أنجلوس (رويترز)
فاز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، بعد انسحاب المصنف الأول يانيك سينر، عندما كان متأخراً 5-صفر في المجموعة الأولى من المباراة النهائية.
وحصد المصنف الثاني الإسباني لقبه الثالث في بطولات الأساتذة التي تمنح ألف نقطة هذا الموسم، بعد فوزه في مونت كارلو وروما.
وانسحب سينر، الذي بدا غير مرتاح في البداية في ظل ظروف مناخية حارة، بعد 23 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليمنح ألكاراز فوزاً سهلاً في مباراة تم وصفها بأنها استعداد محتمل لمنافسات أميركا المفتوحة في نيويورك.
وتضيف النتيجة فصلاً آخر إلى التنافس بينهما، على الرغم من أن لياقة الإيطالي ستكون موضع تساؤل قبل التوجه لملاعب فلاشينج ميدوز للدفاع عن لقبه.
وتنطلق منافسات الفردي في أخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام، والتي تقام على الملاعب الصلبة يوم الأحد المقبل.
كما لم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب الإيطالي سيكون جاهزاً للمشاركة مع كاترينا سينياكوفا في منافسات الزوجي المختلط في شكلها المحدث في فلاشينج ميدوز، والمقرر إقامتها يومي اليوم وغداً.

