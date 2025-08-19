الأندية الإنجليزية تقترب من تحطيم رقم «صيف 2023» في سوق الانتقالات

لندن (د ب أ)

تسير أندية الدوري الإنجليزي بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في الإنفاق على اللاعبين الجدد، قبل أسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في البطولة، ووفقا لمعلومات ذكرها موقع "فوتبول ترانسفيرز" فأن أندية الدوري الإنجليزي أنفقت 26. 2 مليار جنيه استرليني للتعاقد مع اللاعبين منذ بدء فترة الانتقالات الصيفية في مطلع يونيو الماضي.

وجاء ذلك بزيادة قدرها 7. 12 % عن 97. 1 مليار تم إنفاقها في صيف عام 2024، وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم صيف عام 2023، حيث تم إنفاق 36. 2 مليار جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يتم عقد المزيد من الصفقات في الفترة المقبل، ويبقى مستقبل بعض اللاعبين مبهماً حتى الأول من سبتمبر المقبل، ويبدو أن هناك رقماً قياسياً جديداً في الأفق.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي أموالاً أكبر من باقي الدوريات الأوروبية الكبرى مجتمعة. وجاءت أغلى ثلاث صفقات هذا الصيف ليتم إنفاقها على لاعبين من الدوري الألماني، حيث تعاقد ليفربول مع فلوريان فريتز من ليفركوزن مقابل 100 مليون جنيه استرليني مع إضافات تصل بالصفقة إلى 116 مليون جنيه استرليني، فيما انضم هوجو إيكتيكي من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 69 مليون جنيه استرليني مع إضافات تصل بالصفقة إلى 79 مليون، فيما تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم السلوفيني بينيامين سيسكو من لايبزج الألماني مقابل 3. 66 مليون تصل إلى 7. 73 بالإضافات. على الجانب الآخر، كانت أندية الدوري الإيطالي الأكثر إنفاقاً بعيداً عن الدوري الإنجليزي. وأنفقت الأندية الإيطالية 783 مليون جنيه استرليني، لكن ذلك لا زال أقل من صافي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي.