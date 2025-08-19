الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأندية الإنجليزية تقترب من تحطيم رقم «صيف 2023» في سوق الانتقالات

الأندية الإنجليزية تقترب من تحطيم رقم «صيف 2023» في سوق الانتقالات
19 أغسطس 2025 08:43

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرسنال يخسر جهود هافيرتس بسبب «إصابة الركبة»
نيوكاسل يكذب منشور إيزاك: لم يتم إبلاغه بإمكانية الرحيل!

تسير أندية الدوري الإنجليزي بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في الإنفاق على اللاعبين الجدد، قبل أسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في البطولة، ووفقا لمعلومات ذكرها موقع "فوتبول ترانسفيرز" فأن أندية الدوري الإنجليزي أنفقت 26. 2 مليار جنيه استرليني للتعاقد مع اللاعبين منذ بدء فترة الانتقالات الصيفية في مطلع يونيو الماضي.
وجاء ذلك بزيادة قدرها 7. 12 % عن 97. 1 مليار تم إنفاقها في صيف عام 2024، وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم صيف عام 2023، حيث تم إنفاق 36. 2 مليار جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يتم عقد المزيد من الصفقات في الفترة المقبل، ويبقى مستقبل بعض اللاعبين مبهماً حتى الأول من سبتمبر المقبل، ويبدو أن هناك رقماً قياسياً جديداً في الأفق.
وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي أموالاً أكبر من باقي الدوريات الأوروبية الكبرى مجتمعة. وجاءت أغلى ثلاث صفقات هذا الصيف ليتم إنفاقها على لاعبين من الدوري الألماني، حيث تعاقد ليفربول مع فلوريان فريتز من ليفركوزن مقابل 100 مليون جنيه استرليني مع إضافات تصل بالصفقة إلى 116 مليون جنيه استرليني، فيما انضم هوجو إيكتيكي من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 69 مليون جنيه استرليني مع إضافات تصل بالصفقة إلى 79 مليون، فيما تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم السلوفيني بينيامين سيسكو من لايبزج الألماني مقابل 3. 66 مليون تصل إلى 7. 73 بالإضافات. على الجانب الآخر، كانت أندية الدوري الإيطالي الأكثر إنفاقاً بعيداً عن الدوري الإنجليزي. وأنفقت الأندية الإيطالية 783 مليون جنيه استرليني، لكن ذلك لا زال أقل من صافي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي.

ليفربول
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©