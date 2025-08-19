الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علياء عبدالسلام تحقق رقماً جديداً في «النرويج للفورمولا4»

علياء عبدالسلام تحقق رقماً جديداً في «النرويج للفورمولا4»
19 أغسطس 2025 09:23

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، التي حظيت برعاية "مبادلة"، مشاركة لافتة في الجولة الافتتاحية من بطولة النرويج الاسكندنافية لزوارق الفورمولا 4، وخاصة في التجارب الحرة وسباق أفضل زمن، رغم تعرضها لعطل فني حال دون إكمالها السباق الرئيسي، لكنها نجحت في تسجيل رقم شخصي جديد بلغ 48.34 ثانية خلال التجارب التأهيلية، متفوقة على رقمها السابق.
وشهدت البطولة منافسة قوية بين فرق بارزة مثل فريق الفرعون الأسود، والفريقين النرويجي والسويدي، وسط حضور جماهيري كبير تميزت به مدينة تونسبيرغ.
ونجح النرويجي ويليام مع فريق الفرعون الأسود في حصد المركز الأول، تلاه متسابق الفريق السويدي في المركز الثاني، فيما جاء الإماراتي سلطان الفلاحي من فريق الفرعون الأسود في المركز الثالث.
ورغم عدم تمكنها من استكمال السباق الرئيسي بسبب العطل، حرصت علياء عبدالسلام على استثمار مشاركتها لتكون منصة للتعريف بدولة الإمارات وتعزيز حضورها، من خلال التفاعل مع الجمهور وتوزيع هدايا رمزية تحمل شعار الفريق والهوية الوطنية، ما نال استحسان الجماهير الحاضرة .
ويستعد الفريق الإماراتي حالياً لمعسكر قصير في مدينة سونجا النرويجية، يركز على فحص المحركات وتجربة مراوح جديدة، استعداداً لجولة إيطاليا المقبلة المقررة في 15 سبتمبر، ضمن خطة تهدف لتفادي الأعطال وتحقيق نتائج افضل.
ومن جانبها قالت علياء عبدالسلام: "العطل الفني كان خارج عن إرادتنا، لكنه أعطانا دروس مهمة قبل الجولات المقبلة. محطة النرويج كانت مفيدة، وحققت خلالها رقماً أفضل من السابق، والأهم أننا مثلنا الدولة بشكل يليق بها".
وأضافت: "أشكر اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على دعمه المستمر، وشركة مبادلة على رعايتها الاستراتيجية من خلال برنامج مبادلة للتميز، بالإضافة إلى شركة نيرفانا للسياحة والسفر على الدعم اللوجستي، وكل الداعمين والرعاة".

مبادلة
الزوارق السريعة
بطولة فورمولا4
