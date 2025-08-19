الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سينسناتي للتنس» أحدث ألقابها.. شيفونتيك تحصد «النجمة 11»

«سينسناتي للتنس» أحدث ألقابها.. شيفونتيك تحصد «النجمة 11»
19 أغسطس 2025 09:30

لوس أنجلوس (رويترز)

أخبار ذات صلة
شفيونتيك ورود يتقدمان في منافسات الزوجي بفلاشينج ميدوز
لقب سينسيناتي يصعد بشفيونتيك إلى «وصافة» التصنيف

أحرزت إيجا شيفونتيك لقب بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس للمرة الأولى، بعد فوزها على جاسمين باوليني 7-5 و6-4 لترسل اللاعبة البولندية المصنفة الثالثة رسالة قوية قبل بطولة أميركا المفتوحة.
ولم تخسر اللاعبة الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أي مجموعة في طريقها نحو اللقب، وكانت حاسمة في النهائي واستغلت كل النقاط الست التي سنحت لها لكسر إرسال منافستها، لتحصد لقبها 11 في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة، والأولى منذ بطولة إيطاليا المفتوحة العام الماضي.
وباتت ثاني أكثر لاعبة على الإطلاق تفوز ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة، خلف سيرينا وليامز (23 لقباً).
وقالت شيفونتيك: "أود أن أشكر فريقي. لا أعرف لماذا فزت ببطولات مشابهة للبطولات السابقة، حيث كنت أعتقد أنني سأقدم أداءً جيداً فيها.
"شكراً لكم على دفعي أن أصبح لاعبة أفضل وتعلم كيفية اللعب على هذه الأرضية السريعة. أنا أشعر بصدمة وسعيدة للغاية".
وبدأت باوليني المباراة بقوة لتتقدم 3-صفر، ودفعت شيفونتيك نحو فقد إرسالها مرتين، إلا أن اللاعبة البولندية ردت عبر الفوز بخمسة أشواط متتالية، وبعد أن أهدرت فرصتها الأولى للفوز بالمجموعة الافتتاحية حسمتها في محاولتها الثانية.
وواصلت شيفونتيك زخمها في المجموعة الثانية وأنقذت نقطتين لكسر إرسالها عند تقدمها 4-3، قبل أن تصمد وتصبح على بُعد شوط واحد من الفوز بالبطولة.
وحسمت الفوز في أول فرصة بإرسال قوي لتمدد سجلها المثالي ضد اللاعبة الإيطالية إلى ستة انتصارات دون أي خسارة.
وضمن الفوز لشيفونتيك بطلة ويمبلدون العودة للمركز الثاني في التصنيف العالمي، والحصول على التصنيف الثاني في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام في فلاشينج ميدوز، حيث تبدأ منافسات الفردي يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أيضاً أن تتعاون شيفونتيك مع النرويجي كاسبر رود في منافسات الزوجي المختلط المحدثة في بطولة أميركا المفتوحة.

إيجا شفيونتيك
ويمبلدون
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©