الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»

التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
19 أغسطس 2025 10:13

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أرسنال يخسر جهود هافيرتس بسبب «إصابة الركبة»
نيوكاسل يكذب منشور إيزاك: لم يتم إبلاغه بإمكانية الرحيل!

أنفقت أندية البريميرليج مبالغ طائلة على التعاقدات الداخلية هذا الصيف، لضم لاعبين من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبعد سلسلة من الصفقات التي أبرمت مطلع الأسبوع، بما في ذلك انتقال جاكوب رامسي مقابل 45.2 مليون يورو إلى نيوكاسل، وضم نوتنجهام فورست جيمس ماكاتي، وأوماري هاتشينسون مقابل 68.9 مليون يورو، أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن مبلغاً قياسياً، قدره 844.6 مليون يورو، على لاعبين من أندية أخرى في البريميرليج.
وبفارق كبير، يحتل الدوري الألماني المركز الثاني في قائمة إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقدات الصيفية بنحو 481.5 مليون يورو، وتجاوز رقم هذا الصيف بالفعل إجمالي الصيف الماضي البالغ 803.5 مليون يورو، كما تجاوز أعلى رقم سجِل في موسم 2023/ 2024 وهو 829.9 مليون يورو.
وتنفق أندية الدوري الكبرى مبالغ طائلة على التعاقدات الداخلية، حيث تعاقد مانشستر يونايتد مع برايان مبيومو وماتيوس كونيا مقابل نحو 150 مليون يورو، إضافة إلى انتقال محمد قدوس وجواو بيدرو إلى توتنهام هوتسبير وتشيلسي على التوالي مقابل نحو 64 مليون يورو لكل منهما.
واتبعت العديد من أندية منتصف الجدول مساراً مشابهاً، حيث تعاقد نوتنجهام فورست مع الثنائي جيمس ميكاتي، وأوماري هاتشينسون، إضافة إلى تعاقد برينتفورد مع دانجو واتارا مقابل 42.8 مليون يورو، وبيرنلي مع ليزلي أوجوتشوكو مقابل 28.7 مليون يورو.
وخلال السنوات الخمس الماضية، مثلت الانتقالات الداخلية في البريميرليج متوسط 20% من انتقالات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام، لكن هذا الصيف شهد ارتفاعاً في هذه النسبة لتصل إلى 28%، ما يفسر إنفاق الدوري الإنجليزي الممتاز أموالاً أكثر من أي وقت مضى على لاعبيه.

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
توتنهام
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©