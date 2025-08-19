التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

أنفقت أندية البريميرليج مبالغ طائلة على التعاقدات الداخلية هذا الصيف، لضم لاعبين من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد سلسلة من الصفقات التي أبرمت مطلع الأسبوع، بما في ذلك انتقال جاكوب رامسي مقابل 45.2 مليون يورو إلى نيوكاسل، وضم نوتنجهام فورست جيمس ماكاتي، وأوماري هاتشينسون مقابل 68.9 مليون يورو، أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن مبلغاً قياسياً، قدره 844.6 مليون يورو، على لاعبين من أندية أخرى في البريميرليج.

وبفارق كبير، يحتل الدوري الألماني المركز الثاني في قائمة إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقدات الصيفية بنحو 481.5 مليون يورو، وتجاوز رقم هذا الصيف بالفعل إجمالي الصيف الماضي البالغ 803.5 مليون يورو، كما تجاوز أعلى رقم سجِل في موسم 2023/ 2024 وهو 829.9 مليون يورو.

وتنفق أندية الدوري الكبرى مبالغ طائلة على التعاقدات الداخلية، حيث تعاقد مانشستر يونايتد مع برايان مبيومو وماتيوس كونيا مقابل نحو 150 مليون يورو، إضافة إلى انتقال محمد قدوس وجواو بيدرو إلى توتنهام هوتسبير وتشيلسي على التوالي مقابل نحو 64 مليون يورو لكل منهما.

واتبعت العديد من أندية منتصف الجدول مساراً مشابهاً، حيث تعاقد نوتنجهام فورست مع الثنائي جيمس ميكاتي، وأوماري هاتشينسون، إضافة إلى تعاقد برينتفورد مع دانجو واتارا مقابل 42.8 مليون يورو، وبيرنلي مع ليزلي أوجوتشوكو مقابل 28.7 مليون يورو.

وخلال السنوات الخمس الماضية، مثلت الانتقالات الداخلية في البريميرليج متوسط 20% من انتقالات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام، لكن هذا الصيف شهد ارتفاعاً في هذه النسبة لتصل إلى 28%، ما يفسر إنفاق الدوري الإنجليزي الممتاز أموالاً أكثر من أي وقت مضى على لاعبيه.