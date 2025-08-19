الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»

بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
19 أغسطس 2025 10:18

معتز الشامي (أبوظبي)

يعود تشابي ألونسو إلى سانتياغو برنابيو، بعد أكثر من 8 سنوات، وهذه المرة كمدرب لفريق ريال مدريد، ليبدأ حقبة جديدة للنادي، ويبدأ ريال مدريد مشواره لاستعادة لقب الدوري الإسباني من برشلونة، مساء الثلاثاء، عندما يستضيف أوساسونا، على ملعب سانتياجو برنابيو.
وكانت آخر مرة دخل فيها تشابي ألونسو أرض ملعب سانتياجو برنابيو في 18 أبريل 2017، مرتدياً قميص بايرن ميونيخ، وكان قبل 3 سنوات، وبعد فوزه بالعاشرة (لقب دوري أبطال أوروبا) التي طال انتظارها، اختتم مسيرته مع ريال مدريد في 2014.
حيث كانت تلك الليلة الأوروبية مزيجاً من المشاعر المختلطة، فقد أُقصي فريقه بعد هزيمة بايرن 4-2، لكن عاطفة جماهير مدريد ظلت لا تُنسى.
وكتب النجم الإسباني فصلاً جديداً في مسيرته، فبعد مغادرة ريال مدريد في القمة وسعيه وراء تحديات جديدة، انضم تشابي ألونسو إلى بايرن ميونيخ تحت قيادة بيب جوارديولا، قبل أن ينتقل إلى التدريب، وسرعان ما وضعه نجاحه الباهر مع باير ليفركوزن في دائرة اهتمام فلورنتينو بيريز، الذي لطالما اعتبره الخليفة الأمثل لأنشيلوتي.
والآن، وبعد 6195 يوماً من آخر ظهور له في البرنابيو، يعود تشابي ألونسو ليس كلاعب، بل كأمل كبير لجماهير ريال مدريد، الذين يرون فيه القيادة لإعادة النادي إلى المجد الأوروبي.
ويخوض ألونسو أول مباراة له كمدرب ضد أوساسونا، وهي مباراة تعلن بداية حقبة جديدة، حيث يتولى المدرب الإسباني قيادة ريال مدريد نحو المزيد من الانتصارات التاريخية، بدعم من الجماهير وإرث أيامه الكروية.

