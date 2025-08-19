أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «خليجية السلة» في سبتمبر المقبل

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن تنظيم والمشاركة في عدد من البطولات المحلية والخليجية في كرة السلة والكرة الطائرة وذلك خلال الموسم الجديد.

وتنظم الأكاديمية، كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2025، وكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات 2025، سبتمبر المقبل، وكذلك كأس بطولة المؤسسات.

وفيما يتعلق بالمسابقات المحلية التي تنظمها وتشارك فيها فرق الأكاديمية، فتشارك في البطولة المفتوحة لكرة السلة للسيدات، ومسابقة الدوري العام لكرة السلة، وكأس الاتحاد لكرة السلة للسيدات «3x3»، وبطولة كأس الإمارات.

وبالنسبة للكرة الطائرة فتشارك الأكاديمية في مسابقة الدوري المحلي، وعدد من البطولات الأخرى.

وأكدت فاطمة العامري، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الفترة الماضية شهدت تنظيم معسكر خارجي لفرق الطائرة والسلة للاعبات الأكاديمية، والذي أقيم في تركيا استعداداً للموسم الجديد، مشيرة إلى سعي الأكاديمية الدائم إلى تطوير أداء اللاعبات وإشراكهن في مختلف المسابقات المحلية والخارجية لرفع مستوياتهن الفنية.