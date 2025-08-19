الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«صدارة الأساتذة» في «أبوظبي الدولي للشطرنج» بين الصين وروسيا

19 أغسطس 2025 13:44

أبوظبي (وام)

تقاسم اللاعب الصيني زينج شينغشون، والروسي إنتريك ستيربوك، صدارة بطولة فئة الأساتذة برصيد أربع نقاط لكل منهما، في النسخة الـ31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، المقام حالياً والذي يستمر حتى يوم 24 أغسطس الجاري.
ويشارك في بطولة الأساتذة 415 لاعباً ولاعبة، من أصحاب التصنيفات العالية، والألقاب الدولية الرفيعة، من بينهم 350 أستاذاً دولياً كبيراً، و164 أستاذاً دولياً.
وجاء سبعة لاعبين في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ونصف النقطة، مع ختام الجولة الرابعة، بعد منافسة قوية، ومستويات مميزة.
وشهدت منافسات البطولة المفتوحة للفئة «أ» تساوي خمسة لاعبين في الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منهم، هم الإماراتي أحمد فريد، والعراقي المعز حبيب، وتوليندينوف محمد من كازاخستان، وآر شام من الهند، وجويل بيمانتال من الفلبين.
كما أسفرت منافسات الفئة المفتوحة «ب»، عن صدارة مشتركة أيضاً لعدد تسعة لاعبين برصيد أربع نقاط لكل منهم، هم: براديشكا وستيفان صامؤويل من الهند، والشين علي زاده، ومهرالييف من أذربيجان، ورونالدو جونجوزو وفليكس ويني وجون ميندوزة من الفلبين، ويزيد الشنيبر من السعودية، وتجيران بتروسيان من أرمينيا.

مهرجان أبوظبي للشطرنج
