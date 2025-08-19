الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لقب سينسيناتي يصعد بشفيونتيك إلى «وصافة» التصنيف

لقب سينسيناتي يصعد بشفيونتيك إلى «وصافة» التصنيف
19 أغسطس 2025 13:48

باريس(أ ف ب)
صعدت البولندية إيجا شفيونتيك إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للسيدات في كرة المضرب على حساب الأميركية كوكو جوف، وذلك بفضل إحرازها لقب دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة.
وتغلبت شفيونتيك (24 عاماً) في النهائي على الإيطالية جازمين باوليني 7-5 و6-4 محرزة لقبها الرابع والعشرين في مسيرتها قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى.
وكانت شفيونتيك تنازلت عن المركز الثاني في مايو الماضي، لتعود وتتقدم بفارق 39 نقطة عن جوف الثالثة، في حين تتصدر البيلاروسية أرينا سابالينكا الترتيب بفارق أكثر من 4 آلاف نقطة عن البولندية.
في المقابل، ارتقت باوليني مركزاً واحداً وصعدت إلى الثامن.
- تصنيف العشر الأوليات:
1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 12225 نقطة
2. إيجا شفيونتيك (بولندا) 7913 (+1)
3. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 7874 (-1)
4. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 4903
5. ميرا أندرييفا (روسيا) 4733
6. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 4699
7- جنغ تشينوين (الصين) 4533
8. جاسمين باوليني (إيطاليا) 4116 (+1)
9. أماندا أنيسيموفا (الولايات المتحدة) 3869 (-1)
10. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 3663

