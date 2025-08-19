الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أستراليا تكرم «بياستري» بإطلاق اسمه على مدرج «الجائزة الكبرى»

أستراليا تكرم «بياستري» بإطلاق اسمه على مدرج «الجائزة الكبرى»
19 أغسطس 2025 13:53

سيدني (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رئيس فورمولا1: عودة السباقات إلى ألمانيا ممكنة
بياستري.. تكريم خاص في «جائزة أستراليا»

سيطلق القائمون على سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1، اسم النجم المحلي أوسكار بياستري على أحد مدرجات الحلبة اعتباراً من العام المقبل، وهو شرف وصفه سائق ماكلارين بـ«الخيالي».
ويقع مدرّج بياستري مقابل ممر الصيانة في حلبة ألبرت بارك في ملبورن، موطن بياستري البالغ 24 عاماً.
كتب متصدر ترتيب السائقين على مواقع التواصل الاجتماعي: «إنه أمر سريالي إلى حد ما، اشعر بالغرابة خلال التسابق في أرض الوطن. من الرائع أن تتسابق في المنزل».
تم إطلاق أسماء العديد من النجوم المحليين على مدرجات السباق الأسترالي، على غرار كل من جاك برابهام، آرثر وايت، آلان جونز، دانيال ريكياردو ومارك ويبر.
ويتصدر بياستري ترتيب السائقين برصيد 284 نقطة متقدماً بفارق 9 نقاط على زميله البريطاني لاندو نوريس، فيما يحتل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، المركز الثالث برصيد 187 نقطة، وذلك قبل 10 جولات من نهاية البطولة العالمية.
وتستضيف أستراليا السباق الأول من الموسم المقبل.
تُعدّ تسمية أحد المدرجات شرفاً يُخصص عادة لأساطير رياضة السيارات أصحاب المسيرة الطويلة والإنجازات على حلبات السرعة.
قال سائق الفورمولا 1 السابق مارك ويبر، إن إطلاق على أحد المدرجات اسم بياستري، الفائز في 8 سباقات في مسيرته، منها 6 هذا العام، يعكس النتائج الواعدة التي يحققها النجم المحلي في سعيه للفوز بباكورة ألقابه العالمية.
وأضاف في بيان «من الواضح أنه مرتاح للغاية على مستوى النخبة ويثبت حضوره وهو أمر رائع. يمثّل أستراليا بالطريقة التي تحب أن تُمثل بها البلاد».

أوسكار بياستري
فورمولا 1
فيرشتابن
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©