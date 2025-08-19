«الجولف» يعزز الاستعداد للموسم الجديد بمعسكر المغرب

الرباط (الاتحاد)

اختتمت منتخبات الجولف معسكرها الإعدادي بنجاح كبير في نادي رويال للجولف بمدينة الرباط المغربية، والذي أقيم خلال الفترة من 27 يوليو، وحتى 18 أغسطس، بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وذلك برئاسة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وبحضور خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد وأكرم سكيك المدير العام للاتحاد وكيرين برانت المستشار الفني، وجاء المعسكر في إطار استعدادات المنتخبات الوطنية للموسم الرياضي الجديد محلياً ودولياً، حيث ركّز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية والمهارية للاعبين، من خلال برنامج تدريبي مكثف تضمن تدريبات صباحية ومسائية، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتحفيزية التي استهدفت تطوير الأداء الشامل للاعبين.

وشهد المعسكر إقامة عدد من المباريات الودية والتجريبية الناجحة بين اللاعبين واللاعبات، خاصة مع المنتخب المغربي، الذي يُعد من أحد الدول الرائدة عربياً في هذه الرياضة.

أشرف على المعسكر نخبة من مدربي المنتخبات الوطنية الذين وضعوا برامج تدريبية تراعي الفروق العمرية والفنية، وتهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ومن جانبه، أشاد اللواء عبد الله الهاشمي، بنجاح المعسكر، مثمناً حُسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به البعثة، ومعبّراً عن شكره لرئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية للجولف، مشيراً إلى أن هذا المعسكر شكّل محطة مهمة ضمن مراحل الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف: «وجدنا في المغرب بيئة رياضية مثالية، ونثمن الجهود التي بُذلت لإنجاح هذا المعسكر، سواء من الجانب الفني أو التنظيمي، ونتطلع إلى تكرار هذه التجربة في المستقبل، لما لها من فوائد كبيرة على مستوى تطوير أداء اللاعبين واللاعبات».

وشدد الهاشمي على الاستمرار في إقامة معسكرات خارجية مماثلة، وزيادة فرص الاحتكاك الدولي من خلال البطولات والمباريات الودية، بما يعزز من الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.