غداً.. «أومبودزمان» يتحدى «ديلاكروا» على لقب جودمونت إنترناشونال

عصام السيد (أبوظبي)

يسعى المهر «أومبودزمان» لجودلفين إلى ترسيخ مكانته كأفضل حصان سباقات المسافات المتوسطة على العشب في العالم، عندما يواجه «ديلاكروا»، الفائز بسباق إكليبس ستيكس، والنجم الياباني دانون ديسيل، في سباق جودمونت إنترناشونال (ج1) في يورك، غداً «الأربعاء».

وحقق «أومبودزمان»، الذي يدربه جون وثادي جوسدن، المركز الثاني بفارق رقبة خلف «ديلاكروا»، في سباق إكليبس ستيكس (ج1) في سانداون بارك في أوائل يوليو، عندما بدا أن إنهاءه السريع بعد ركض بطيء في وقت مبكر قد يُحتسب ضده.

ويُعد «أومبودزمان» حالياً الحصان الأعلى تصنيفاً في العالم مناصفةً مع «فوريفر يونج» و«فيلد أوف جولد»، حيث حقق ابن «نايت أوف ثندر» فوزاً حاسماً في سباق برينس أوف ويلز ستيكس (ج1) في رويال أسكوت.

ولم يُهزم «أومبودزمان» في مشاركاته الأربع الأولى، بما في ذلك سباق بري دو برينس دورانج (ج3)، وكانت هزيمتاه حتى الآن في سانداون بارك، حيث حلّ ثانياً أيضاً في سباق بريجادير جيرارد ستيكس (ج3) الذي أُقيم في مايو الماضي، وهو في الرابعة من عمره.

وقال ثادي جوسدن: «أظهر «أومبودزمان» جدارته بمستوى الفئة الأولى بفوزه بسباق برينس أوف ويلز ستيكس، وقدم أداءً رائعاً في سباق إكليبس، عندما هُزم أمام جواد من الطراز الأول يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لقد خرج من سانداون بحالة جيدة، وقد أنعشناه قليلاً قبل مجيئه إلى هنا، إنه حصان أصيل، ونأمل أن يُقدم أداءً جيداً آخر».

ويبدو «دانون ديسيل»، الفائز بسباق ديربي اليابان، ودبي شيماء كلاسيك مرشحاً بقوة لخوض اختبار حقيقي مع الفريق المحلي، بينما يحمل المهر «داريز»، الذي لم يُهزم، راية فرنسا بقيادة المدرب فرانسيس هنري جرافارد.

وهناك تمثيل فرنسي إضافي، مع إعلان المدرب أندريه فابر عن مشاركة «بير كاسل» من جودلفين، كأرنب سباق لزميله «أومبودزمان».

وتكمل الفرس النجمة «سي ذا فاير»، المدربة من قبل أندرو بالدينج، قائمة المشاركين بقيادة الفارس البطل أويسين مورفي.

ويطلع المهر «ديستانت ستورم» لجودلفين، إلى مواصلة انطلاقته الناجحة مع صعوده إلى فئة سباق أكومب ستيكس من الفئة الثالثة ويبقى المهر الناشئ، الذي يدربه تشارلي أبلبي، في سباقه على مسافة سبعة فيرلونج بعد فوزه بشجاعة على «كونستيتيوشن ريفر» في مهرجان نيوماركت لشهر يوليو.

وقال تشارلي أبلبي: «خصصنا هذا السباق لـ«ديستانت ستورم» مباشرةً بعد نيوماركت، وقد كان فوزه مُرضياً، لقد أظهر أداءً بدنياً قوياً منذ ظهوره الأول، ونأمل أن يتمكن من خوض سباق كبير، مما يضعه في الصورة لتحقيق أهداف خريفية رائعة».