الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لابا وكمارا وخريبين.. استمرارية التهديف بالجولة الأولى

لابا وكمارا وخريبين.. استمرارية التهديف بالجولة الأولى
19 أغسطس 2025 15:45

علي معالي (أبوظبي)

واصل أكثر من لاعب خلال الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين إثبات كفاءته التهديفية التي امتدت على مدار عدة مواسم، حيث برز الثلاثي لابا كودجو وعثمان كمارا وعمر خريبين مع أندية العين والشارقة والوحدة.
وسجل لابا وكمارا في الموسم الحالي بداية مماثلة لما حققاه في بداية الموسم الماضي، حيث استطاع كل منهما التهديف في جولة البداية للموسم الثاني على التوالي، إلا لابا تفوق على كمارا بكونها المرة الثالثة التي يهز فيها شباك المنافسين بالجولة الافتتاحية، حيث كانت المرة الأولى بموسم 2021-2022، عندما هز شباك خورفكان بهدفين من أصل ثلاثية فاز بها العين (3-1).
وفي الموسم الماضي 2024-2025، سجل لابا 3 أهداف دفعة واحدة، من أصل 5 فاز بها العين على خورفكان (5-1)، وللموسم الثاني على التوالي يضع بصمته الإيجابية بهدف من الثنائية التي فاز بها فريقه على البطائح 2-1.
أما عثمان كمارا، فسجل في موسمين على التوالي، الأول في نسخة 2025-2024، بهدفين من أصل 4 في مرمى دبا الحصن (4-1)، وواصل انطلاقته التهديفية في موسمه الثاني بهدف من أصل 3 فاز بها الشارقة على دبا (3-1).
على الجانب الآخر، فرض عمر خريبين نفسه على قائمة المهاجمين القناصين من الجولة الأولى في أكثر من موسم بملاعبنا، بعد أن نجح مهاجم الوحدة في موسم 2021-2022 بهز شباك العروبة بهدفين، من أصل 4 فاز بها "العنابي" بنتيجة 4-0، ثم نجح في الموسم الحالي الجديد في أن يقود هجوم العنابي مجدداً للفوز من البداية، مسجلاً هدين في مرمى عجمان في المباراة التي انتهت 2-0.

لابا كودجو
عمر خريبين
العين
الوحدة
