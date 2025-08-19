رازوفيتش يبحث عن التصحيح بإشراك «محبي» أمام بني ياس

فيصل النقبي (كلباء)

يدخل الصربي فوك رازوفيتش، مدرب نادي كلباء، مواجهة بني ياس المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، وهو يضع نصب عينيه تصحيح أخطاء البداية التي رافقت الفريق في الجولة الأولى أمام النصر، حيث يسعى رازوفيتش لإظهار الفاعلية الهجومية التي تمنح «النمور» فرصة العودة سريعاً إلى سكة النتائج الإيجابية.

وأكد الجهاز الفني أن الإيراني مهدي محبي سيكون ضمن التشكيلة الأساسية منذ البداية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق، خاصة أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله قادراً على صنع الفارق، وهو ما يأمل المدرب أن يحققه إشراك محبي، مع ضرورة ظهور الفاعلية الهجومية من جانب باقي عناصر الخط الأمامي، بما يضمن كسر حالة التردد التي ظهرت في لقاء الافتتاح.

وتراهن إدارة كلباء وجماهيره على خبرة رازوفيتش في إعادة التوازن مبكراً، مع تطلع الفريق إلى تسجيل أول انتصار في الموسم الجديد، وفتح صفحة مختلفة بعد تعثر البداية.