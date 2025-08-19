الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قبل القمة المرتقبة.. أرقام شباب الأهلي تهدد «العنابي»

قبل القمة المرتقبة.. أرقام شباب الأهلي تهدد «العنابي»
19 أغسطس 2025 14:59

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرياضي» يناقش العمليات والدعم الأمني للموسم الجديد
إدارة خورفكان تكرم طفلاً من جماهير النادي

حقق فريق شباب الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، من دوري أدنوك للمحترفين رقماً مميزاً في الجولة الافتتاحية لدورينا في النسخة الحالية التي تحمل الرقم 18 في عصر الاحتراف، وسجل فريق شباب الأهلي الذي يستعد لخوض مباراة قمة أمام الوحدة في الجولة الثانية، رقماً، يمكن اعتباره سلاحاً هجومياً فعالاً، يهدد «العنابي».
حيث قام لاعبو «الفرسان» بتمرير الكرة 217 مرة في منتصف ملعبهم بدقة بلغت 85.3%، ليتصدر فرق الدوري في ذلك الجانب التكتيكي، يليه الوصل بـ 209 تمريرات بدقة بلغت 83.3%، بينما قام لاعبو الوحدة بتمرير الكرة 350 مرة، منها 172 مرة في منتصف ملعبهم بدقة بلغت 76.7%، ما يعني تفوق الفرسان في تمرير الكرات في مناطقهم الخلفية، ومنع المنافس من التحرك بحرية وفرض سيطرت، فيما احتل خورفكان المركز الأخير بعدد 117 تمريرة بلغت دقتها 59.8%.
تفوق شباب الأهلي لم يكن في الجوانب الخلفية فحسب، بل عكست أرقام «بطل الرباعية» في الموسم الماضي، إيجابيات يمكن أن تنذر بقمة مثيرة وهجومية بين الأحمر والعنابي في الجولة المقبلة، حيث حل شباب الأهلي في مقدمة أندية الجولة، من حيث عدد التمريرات التي وصلت إلى الثلث الأخير من الملعب بعدد 102 تمريرة بدقة بلغت 79.4%، بينما اكتفى الوحدة بتمرير 83 كرة فقط في الجزء الأخير من الملعب، بدقة بلغت 66.3%.
أما عن إجمالي التمرير، فكان «الفرسان» أيضاً هم الأعلى في دقة التمرير بالجولة الأولى من الدوري، حيث مرر الفريق 426 تمريرة في المباراة الأولى لهم، في رحلة الدفاع عن اللقب بنسبة دقة بلغت 89.9%، يليه الوصل الذي قام لاعبوه بعدد 540 تمريرة بنسبة دقة بلغت 89.8%، وجاء فريق الظفرة في المركز الثالث من حيث عدد التمريرات بـ 346 تمريرة وبنسبة دقة بلغت 85%، ثم العين في المرتبة الرابعة حيث قام لاعبوه بتمرير الكرة 391 مرة بنسبة دقة بلغت 84.7%، وجاء فريق بني ياس في المركز الخامس بتمريرات بلغت 329 وبدقة وصلت إلى 84.2%.

شباب الأهلي
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©