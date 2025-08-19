قبل القمة المرتقبة.. أرقام شباب الأهلي تهدد «العنابي»

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق فريق شباب الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، من دوري أدنوك للمحترفين رقماً مميزاً في الجولة الافتتاحية لدورينا في النسخة الحالية التي تحمل الرقم 18 في عصر الاحتراف، وسجل فريق شباب الأهلي الذي يستعد لخوض مباراة قمة أمام الوحدة في الجولة الثانية، رقماً، يمكن اعتباره سلاحاً هجومياً فعالاً، يهدد «العنابي».

حيث قام لاعبو «الفرسان» بتمرير الكرة 217 مرة في منتصف ملعبهم بدقة بلغت 85.3%، ليتصدر فرق الدوري في ذلك الجانب التكتيكي، يليه الوصل بـ 209 تمريرات بدقة بلغت 83.3%، بينما قام لاعبو الوحدة بتمرير الكرة 350 مرة، منها 172 مرة في منتصف ملعبهم بدقة بلغت 76.7%، ما يعني تفوق الفرسان في تمرير الكرات في مناطقهم الخلفية، ومنع المنافس من التحرك بحرية وفرض سيطرت، فيما احتل خورفكان المركز الأخير بعدد 117 تمريرة بلغت دقتها 59.8%.

تفوق شباب الأهلي لم يكن في الجوانب الخلفية فحسب، بل عكست أرقام «بطل الرباعية» في الموسم الماضي، إيجابيات يمكن أن تنذر بقمة مثيرة وهجومية بين الأحمر والعنابي في الجولة المقبلة، حيث حل شباب الأهلي في مقدمة أندية الجولة، من حيث عدد التمريرات التي وصلت إلى الثلث الأخير من الملعب بعدد 102 تمريرة بدقة بلغت 79.4%، بينما اكتفى الوحدة بتمرير 83 كرة فقط في الجزء الأخير من الملعب، بدقة بلغت 66.3%.

أما عن إجمالي التمرير، فكان «الفرسان» أيضاً هم الأعلى في دقة التمرير بالجولة الأولى من الدوري، حيث مرر الفريق 426 تمريرة في المباراة الأولى لهم، في رحلة الدفاع عن اللقب بنسبة دقة بلغت 89.9%، يليه الوصل الذي قام لاعبوه بعدد 540 تمريرة بنسبة دقة بلغت 89.8%، وجاء فريق الظفرة في المركز الثالث من حيث عدد التمريرات بـ 346 تمريرة وبنسبة دقة بلغت 85%، ثم العين في المرتبة الرابعة حيث قام لاعبوه بتمرير الكرة 391 مرة بنسبة دقة بلغت 84.7%، وجاء فريق بني ياس في المركز الخامس بتمريرات بلغت 329 وبدقة وصلت إلى 84.2%.