الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لياو يغيب عن «افتتاحية ميلان» في الدوري الإيطالي

لياو يغيب عن «افتتاحية ميلان» في الدوري الإيطالي
19 أغسطس 2025 15:59

ميلانو(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ميلان يريد التعاقد مع هويلوند
نابولي يبحث عن مهاجم لتعويض غياب لوكاكو

سيغيب جناح ميلان الإيطالي لكرة القدم البرتغالي رافايل لياو عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري هذا الموسم ضد كريمونيزي بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق، وفقا لما أفاد الثلاثاء نادي "روسونيري".
وأعلن ميلان أن الجناح البرتغالي البالغ "26 عاماً" تعرض لإصابة في ربلة ساقه اليمنى خلال فوز فريقه على باري 2-0 في كأس إيطاليا الأحد.
وأضاف: "لن يكون اللاعب متاحا ضد كريمونيزي، وسيتم تقييم حالته يوميا قبل المباراة التالية أمام ليتشي".
غادر لياو الملعب ضد باري بعد وقت قصير من افتتاحه التسجيل في الدقيقة 14 على ملعب سان سيرو.
ويستقبل ميلان ضيفه كريمونيزي السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى، آملا في تقديم موسم أفضل تحت قيادة مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليجري "58 عاماً"، الذي سبق أن اشرف عليه بين عامي 2010 و2014.
وكان ميلان أنهى الموسم المنصرم في المركز الثامن وفشل في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

 

ميلان
الدوري الإيطالي
رافايل لياو
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
الأخبار العالمية
إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
اليوم 18:20
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©