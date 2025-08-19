لياو يغيب عن «افتتاحية ميلان» في الدوري الإيطالي

ميلانو(أ ف ب)

سيغيب جناح ميلان الإيطالي لكرة القدم البرتغالي رافايل لياو عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري هذا الموسم ضد كريمونيزي بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق، وفقا لما أفاد الثلاثاء نادي "روسونيري".

وأعلن ميلان أن الجناح البرتغالي البالغ "26 عاماً" تعرض لإصابة في ربلة ساقه اليمنى خلال فوز فريقه على باري 2-0 في كأس إيطاليا الأحد.

وأضاف: "لن يكون اللاعب متاحا ضد كريمونيزي، وسيتم تقييم حالته يوميا قبل المباراة التالية أمام ليتشي".

غادر لياو الملعب ضد باري بعد وقت قصير من افتتاحه التسجيل في الدقيقة 14 على ملعب سان سيرو.

ويستقبل ميلان ضيفه كريمونيزي السبت ضمن منافسات المرحلة الأولى، آملا في تقديم موسم أفضل تحت قيادة مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليجري "58 عاماً"، الذي سبق أن اشرف عليه بين عامي 2010 و2014.

وكان ميلان أنهى الموسم المنصرم في المركز الثامن وفشل في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.