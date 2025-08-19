4 ميداليات لخيول الإمارات في جولة الجياد العربية بلندن



لندن (وام)

تألقت خيول الإمارات في جولة الجياد العربية 2025 بمحطتها التي اختتمت أمس في العاصمة البريطانية لندن، بعد تحقيقها 4 ميداليات ملونة، منها 3 لمربط دبي، وواحدة لمربط عجمان، وتمثلت ميداليات مربط دبي في حصول المهر «دي بركان» على الميدالية الذهبية، والمهرة «دي نيران» على الميدالية الفضية، والمهرة الواعدة «دي روى» على الميدالية البرونزية.

كما عزز مربط عجمان إنجازات الإمارات بتتويج الفرس «الأريام بنفسج» بالميدالية الذهبية. وأعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام، المدير العام لمربط دبي، عن رضاه عن النتائج، مؤكداً أن الميداليات الثلاث التي حققها مربط دبي تعكس ريادته رغم قوة المنافسة، لافتاً إلى أن المحطات المقبلة ستعيد ترتيب الأبطال.