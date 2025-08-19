الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

6 لاعبين يمثلون البارالمبية الوطنية في مونديال القوى بالهند

6 لاعبين يمثلون البارالمبية الوطنية في مونديال القوى بالهند
19 أغسطس 2025 17:00

دبي (وام)

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية في الهند، خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، وأكدت اللجنة البارالمبية، اختيار 6 لاعبين ولاعبات لتمثيل الدولة في البطولة، وإقامة معسكر إعداد في تونس من 1 إلى 19 سبتمبر المقبل.
وأكد ذبيان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أهمية المعسكر المقرر في تونس، لرفع مستوى الإعداد البدني والذهني للاعبين واللاعبات، نظراً لما تمثله بطولة العالم في الهند من أهمية كبيرة، مع التطلعات بتحقيق نتائج إيجابية تعزز مكانة الألعاب البارالمبية الإماراتية في المشاركات الخارجية.
وأشار المهيري إلى أن المشاركات الدولية تسهم في تعزيز القدرات التنافسية لفئة أصحاب الهمم، من خلال الاحتكاك مع لاعبي ولاعبات المنتخبات المشاركة، ضمن استراتيجية اللجنة البارالمبية الوطنية في الوصول إلى أفضل المؤشرات العالمية لإعداد أجيال تمتلك الإرادة القوية لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

