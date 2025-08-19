انتخابات اتحاد الشطرنج 21 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

خاطب اتحاد الشطرنج الأندية الأعضاء لفتح باب الترشح على منصب رئيس الاتحاد وعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة (2025-2028)، على أن يُغلق باب الترشح 28 أغسطس الجاري، ليتم بعدها إعلان القوائم الأولية المستوفية في اليوم التالي، فيما تُعقد الجمعية العمومية الانتخابية بتاريخ 21 سبتمبر المقبل في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخير اعتمد النظام الأساسي واللائحة الانتخابية، إلى جانب تشكيل لجنة الانتخابات، والموافقة على السماح بترشح رئيس الاتحاد من خارج الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء فقط، مع السماح بمشاركة المقيمين في الانتخابات بنسبة تصل إلى 30% من تشكيل المجلس.

وأضاف أن لجنة الانتخابات، برئاسة حسين بن رشيد، ستتولى جميع المهام المتعلقة بالعملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية، موضحاً أن الانتخابات ستُجرى بنظام القوائم المغلقة، بحيث تضم كل قائمة الرئيس والأعضاء الستة، على أن تتضمن كل قائمة عنصراً نسائياً واحداً على الأقل. وفي حال تقدم قائمة واحدة فقط، ستفوز بالتزكية.

ووجّه الشكر إلى الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية على تعاونها المستمر مع الاتحاد خلال الدورة الحالية، مشيداً بدورها كشريك استراتيجي أساسي في تطوير اللعبة، وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.