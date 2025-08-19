ساوثجيت يحصل على جائزة التفوق في إنجلترا



لندن (د ب أ)

حصل جاريث ساوثجيت وإيما هايز على جائزة التفوق من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين لعام 2025، والتي ستقدم خلال حفل عشاء فخم في مانشستر مساء اليوم الثلاثاء، وقاد ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي السابق، فريقه للتأهل لنهائي أمم أوروبا مرتين متتاليتين في 2020 و2024، بالإضافة لقيادة المنتخب للوصول إلى قبل نهائي مونديال 2018 ورحل ساوثجيت، الذي استقال من منصبه مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، عن المنتخب الأول بعدما قضى معه 8 أعوام عقب الخسارة أمام إسبانيا في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في ألمانيا الصيف الماضي.

وذكر بيان للرابطة: «ينسب إليه على نطاق واسع الفضل في إضفاء حياة جديدة على المنتخب الإنجليزي من خلال دمج جيل جديد من المواهب الشابة». وأضاف: «أشرف على فترة من الإنجازات غير المسبوقة للمنتخب الإنجليزي للرجال، وكان سفيراً بارزاً للعبة، حيث أوجد صلة حقيقية بين البلاد، والمشجعين، واللاعبين».

وتم تكريم هايز أيضاً من قبل الرابطة بسبب مساهماتها في كرة القدم النسائية. كمدربة لفريق تشيلسي، قادت هايز تشيلسي للفوز بسبعة ألقاب للدوري الإنجليزي للسيدات، من بينهم خمسة ألقاب متتالية، بالإضافة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات، وكأس الرابطة مرتين.

ورحلت هايز عن تشيلسي في صيف 2024 لكي تصبح مدربة المنتخب الأميركي للسيدات، وقادت الفريق للفوز بذهبية أولمبياد باريس. وذكرت الرابطة: «بعيداً عن النجاحات داخل الملعب، فإن أسلوب هايز في القيادة وابتكارها المستمر هو ما مهّد الطريق للتقدم في الرياضة النسائية».