كايو يربك حسابات الشارقة قبل «قمة الجزيرة»



علي معالي (أبوظبي)

تتزايد الضغوط على الصربي ميلوش مدرب الشارقة، قبل لقاء الجمعة مع الجزيرة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ويغيب عن الفريق واحد من أهم العناصر والأسلحة الهجومية كايو لوكاس بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام «دبا» بشد عضلي، ويغيب بسببها عدة أسابيع، وبالتالي يجد ميلوش نفسه من بداية الموسم وسط أزمة بسبب هذا الغياب المؤثر.

كما أن جماهير الفريق الملكي تضع الكثير من الضغوط على المدرب لكي يستعيد الفريق رونق البطولات والمنافسة على الألقاب المحلية بشكل مناسب، وتعتبر جماهير الشارقة أن مباراة الجزيرة هي الاختبار الحقيقي لطموحات وقوة الشارقة مع ميلوش هذا الموسم، وهو ما سيجعل المدرب يدخل قمة الجمعة بهدف واحد فقط، وهو البحث عن الانتصار بين جماهيره وفي الملعب البيضاوي الكبيرة بالإمارة الباسمة.

وبدأت بالفعل جماهير الفريق في الشد من أزر لاعبيها وتحفيز الجماهير كذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تكون مدرجات الشارقة ممتلئة عن آخرها، ولكي يظهر الفريق بقوته، رغم أن الموسم ما زال في بدايته.