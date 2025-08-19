الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«الشارقة الرياضي» يُتوِّج الفائزين في «جري صحارى»

«الشارقة الرياضي» يُتوِّج الفائزين في «جري صحارى»
19 أغسطس 2025 19:45

 

الشارقة (وام)
توَّج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين في النسخة الثانية لجري صحارى 2025 الذي أقيم بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الفئات المختلفة كالتالي: في سباق 8 كلم للمواطنين رجال، الأول عمار علي والثاني فهد السعدي والثالث أحمد إسماعيل. وفي فئة المواطنات، الأولى أبرار الطنيجي والثانية كلثوم المازمي والثالثة ثريا الشحي. وللفئة المفتوحة رجال، الأول جوليوس كيسار والثاني كوا باتريك والثالث إلكسندر جيوت. وفي فئة السيدات، الأولى ميني متوكو والثانية يوكو إيريجوتشي والثالثة دورين مولينيا.
أما في سباق 4 كلم للمواطنين رجال، فقد أحرز المركز الأول أحمد عبدالعزيز والثاني سالم أيمن والثالث عنتر العلي. وللمواطنات، الأولى أمل الكعبي والثانية دانا محمد والثالثة الغلا الشحي. وللفئة المفتوحة رجال، الأول جويدو أوكاداباو، والثاني جودفري سيجول، والثالث بول كاجانجو. وللسيدات، الأولى خلود السعدي والثانية برودينس ماسكي.
وفي سباق فئة 1 كلم للبنين، الأول حماد الصبري والثاني يوسف العبيدلي والثالث كريستيان شوكانوف. وفي فئة البنات، الأولى شوق أحمد والثانية رويدا سيد، والثالثة أميلي صوفيا.

