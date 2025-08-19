الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرسنال يعاقب 17 مشجعاً بسبب تجاوزات وتهديدات بالقتل

أرسنال يعاقب 17 مشجعاً بسبب تجاوزات وتهديدات بالقتل
19 أغسطس 2025 20:13


لندن (د ب أ)
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي منع 17 مشجعاً من جماهيره من حضور المباريات بسبب ارتكاب تجاوزات وسوء السلوك، بينهم ستة أعضاء بالنادي بسبب إساءة عبر الإنترنت، وتم منع المشجعين المتورطين من حضور المباريات لفترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام، ويشمل قرار المنع كافة مباريات أرسنال سواء على ملعبه أو خارج أرضه.
المتورطون ارتكبوا 11 مخالفة داخل الملعب كما أنه من بين ست مخالفات إلكترونية هناك ثلاثة تهديدات بالقتل، ويواصل أرسنال مساعدة شرطة لندن في تسعة تحقيقات أخرى، حيث لا يزال جميع المشجعين موقوفين عن حضور المباريات لحين تسوية هذه القضايا.

