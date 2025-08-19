أرسنال يعاقب 17 مشجعاً بسبب تجاوزات وتهديدات بالقتل



لندن (د ب أ)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي منع 17 مشجعاً من جماهيره من حضور المباريات بسبب ارتكاب تجاوزات وسوء السلوك، بينهم ستة أعضاء بالنادي بسبب إساءة عبر الإنترنت، وتم منع المشجعين المتورطين من حضور المباريات لفترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام، ويشمل قرار المنع كافة مباريات أرسنال سواء على ملعبه أو خارج أرضه.

المتورطون ارتكبوا 11 مخالفة داخل الملعب كما أنه من بين ست مخالفات إلكترونية هناك ثلاثة تهديدات بالقتل، ويواصل أرسنال مساعدة شرطة لندن في تسعة تحقيقات أخرى، حيث لا يزال جميع المشجعين موقوفين عن حضور المباريات لحين تسوية هذه القضايا.