الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«المنهالي» يُدشّن سباق «الحذاء الفضي» بهاتريك عجمان

منصور المنهالي مهاجم الوحدة
20 أغسطس 2025 01:08

معتصم عبدالله (أبوظبي)

دشّن منصور المنهالي، نجم الوحدة والمتوج بجائزة «الحذاء الفضي» ولقب هداف «دوري المحترفين تحت 23 عاماً» في الموسمين الماضيين بـ17 هدفاً، و18 هدفاً على الترتيب، سباق الموسم الجديد 2025-2026 بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة فريقه أمام عجمان 3-1، ضمن الجولة الأولى.
وقاد المنهالي «العنابي» إلى حصد أول ثلاث نقاط، بعدما حوّل تأخر فريقه بهدف محمد إسماعيل في الدقيقة الثامنة، إلى فوز مستحق بفضل «هاتريك» في الدقائق 16 و57 و98.
وشهدت الجولة الأولى أيضاً فوز العين العريض على البطائح 5-1، والجزيرة على خورفكان 4-0، وبني ياس على الوصل 2-0، والشارقة على دبا 3-2، فيما تعادل النصر مع كلباء، والظفرة مع شباب الأهلي 2-2.
وتصدر الرباعي العين والجزيرة والوحدة وبني ياس واجهة الدوري بنهاية الجولة الأولى، وجاء الشارقة خامساً، فيما توزعت بقية المراكز على كلباء والنصر والظفرة وشباب الأهلي ودبا وعجمان والوصل والبطائح وخورفكان.
ويتصدر العين، حامل اللقب، قائمة إنجازات الدوري برصيد 8 ألقاب آخرها الموسم الماضي 2024-2025، يليه شباب الأهلي في المركز الثاني بـ3 ألقاب، فيما شملت قائمة الأبطال كلاً من: الجزيرة (2008-2009)، الشارقة (2015-2016)، الوحدة (2016-2017)، النصر (2017-2018)، وكلباء (2023-2024).

الوحدة
دوري المحترفين
