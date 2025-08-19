الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الثانية».. جولة القمم الجماهيرية في «أدنوك للمحترفين»

فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز في الجولة الأولى (من المصدر)
20 أغسطس 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، حيث تشهد المباريات قمماً وجماهيرية قوية بعد غيابها في الجولة الأولى التي انطلقت بداية الأسبوع الحالي، وتقام مباريات الجولة الثانية أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين على الترتيب.
وتفتتح منافسات الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، بلقاء بني ياس مع كلباء، والشارقة مع الجزيرة، وفي يوم السبت تقام 3 مباريات، الظفرة مع الوصل، دبا مع العين، وشباب الأهلي مع الوحدة، وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد 24 أغسطس، بمباراتي البطائح وخورفكان، النصر مع عجمان.
وتشهد مباريات الجولة قمة قوية تجمع بين شباب الأهلي حامل لقب النسخة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين، والوحدة، كما يلتقى الشارقة بالجزيرة في لقاء من العيار الثقيل، ويعول كل فريق على عناصر القوة الموجودة في صفوفه، حيث ظهر العديد من الأسماء بشكل مميز في الجولة الأولى لدورينا.
البداية كانت مع نبيل فقير لاعب الجزيرة الذي سجل ثنائية فريقه أمام خورفكان، ويتصدر قمة ترتيب هدافي دوري أدنوك في النسخة الحالية مع عمر خريبين، الذي سجل ثنائية لفريق الوحدة في مرمى عجمان خلال مباريات الجولة الأولى.
كما يمتلك الجزيرة «الدبابة» فينسيوس ميلو اللاعب الأكثر تسديداً في الجولة الأولى بعدد 6 تسديدات، يليه عمر خربين لاعب الوحدة، حيث سدد الكرة 4 مرات نحو المرمى، كما ظهر فراس بالعربي لاعب الشارقة بمساهمتين تهديفيتين في الجولة الأولى (سجل هدف وصنع هدف)، بينما يعول شباب الأهلي على الثنائي رينان فيكتور داسيلفا وجويلهرم داسيلفا، اللذين سجلا ثنائية الفوز في لقائه الأولى بدوري أدنوك للمحترفين.
ويمنح تألق تلك الأسماء في الجولة الأولى، جماهير أندية القمة، الثقة والرغبة في مواصلة الأداء المميز، قبل الصدام المنتظر والمرتقب في قمم الجولة الثانية، سواء قمة «الملك» مع «فخر أبوظبي»، أو قمة «الفرسان» و«العنابي».

دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
الدوري الإماراتي
