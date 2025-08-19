محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

لندن (د ب أ)

فاز محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، قائد منتخب مصر، بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي 2024/ 2025.

وتسلم صلاح الجائزة في حفل أقامته الرابطة مساء الثلاثاء، وأصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات، حيث سبق أن حصل عليها مرتين في موسمي 2017/ 2018 و2021/ 2022.

وحقق نجم ليفربول الجائزة بفضل دوره البارز في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، حيث توج صلاح بجائزتي أفضل هداف وأفضل لاعب صاحب تمريرات حاسمة.

وسجل صلاح 29 هدفاً، إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي. كما أصبح قائد منتخب مصر أول لاعب يحقق جوائز أفضل لاعب من رابطة اللاعبين ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة نقاد كرة القدم، وكذلك جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع أهداف في موسم واحد. وعلق نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «توج الملك.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين».

وبخلاف فوزه بالجائزة، فقد اختير محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي بحفل الرابطة لأفضل 11 لاعباً في الموسم الماضي. وضم التشكيل المثالي أيضاً ثلاثة لاعبين آخرين من ليفربول، وهم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ولاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ولاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبرخ. وظهر في التشكيل المثالي كل من ماتس سيلز، حارس مرمى نوتنجهام فورست، وزميله كريس وود، هداف الفريق، وميلوش كيركيز، ظهير أيسر بورنموث الذي انتقل إلى ليفربول خلال الصيف الجاري.

كما ظهر ثلاثي أرسنال، جابرييل ماجاليس وويليام ساليبا وديكلان رايس، والسويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد. كما توج مورجان روجرز، نجم أستون فيلا، بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما حصد جيمس ترافورد، حارس مرمى بيرنلي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى «شامبيونشيب».