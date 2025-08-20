«أبوظبي للزوارق» في اختبار مونديال الفورمولا-1 على بحيرة توبا

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق أبوظبي للزوارق للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي ستقام على مياه بحيرة توبا في إندونيسيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بمشاركة أبرز نجوم رياضة الزوارق السريعة على مستوى العالم.

ويمثل الفريق في هذه الجولة الثنائي منصور المنصوري وإريك ستارك، حيث يسجل المنصوري أولى مشاركاته الرسمية في سباقات الفورمولا-1، بعد أن تم اختياره ليكون بديلاً للبطل المخضرم ثاني القمزي، الذي أنهى مسيرته الدولية مؤخراً بعد أكثر من 25 عاماً من الإنجازات.

ويحمل فريق أبوظبي سجلاً زاخراً في بطولة العالم، إذ تمكن على مدار السنوات الماضية من اعتلاء منصات التتويج وحصد ألقاب عالمية، بفضل قوة تجهيزاته الفنية وكفاءة كوادره من المتسابقين والإداريين والفنيين، مما جعله أحد أبرز المنافسين الدائمين على اللقب العالمي.

وأكد الجهاز الفني للفريق جاهزية الزورقين لخوض المنافسات، وأن الجولة الإندونيسية ستكون محطة مهمة لاختبار السرعات والتكتيكات، خصوصاً مع دخول المنصوري أجواء هذه الفئة للمرة الأولى، إلى جانب خبرة إريك ستارك في مسارات البطولة العالمية.

وتُعد بحيرة توبا من أكثر محطات البطولة إثارة لما تتميز به من تحديات فنية ومناخية، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة بين الفرق العالمية الساعية لحصد النقاط في بداية مشوار الموسم.

وكان فريق أبوظبي قد أنهى الموسم الماضي في مراكز متقدمة على صعيد الفرق، مع تسجيل العديد من منصات التتويج ونتائج قوية في مختلف الجولات، ما يعزز طموحاته في الدخول بقوة هذا الموسم والمنافسة على اللقب العالمي منذ الجولة الأولى.