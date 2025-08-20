إيزاك: نيوكاسل نكث وعده وعلاقتنا لا يمكن أن تستمر

لندن (د ب أ)

أكد المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك أن علاقته بنادي نيوكاسل، لا يمكن أن تستمر والتغيير في مصلحة الجميع، متهماً النادي بعدم الوفاء بوعوده بشأن مستقبله.

وأكد إيزاك في بيان، عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، أنه «فقد الثقة بناديه»، في خطوة جديدة بمساعيه للانتقال إلى ليفربول، الذي تقدم بأكثر من عرض لضم المهاجم السويدي، لكن كل عروضه قوبلت بالرفض من جانب نيوكاسل.

وكتب إيزاك: «التزمت الصمت لفترة طويلة، بينما تحدث الآخرون، هذا الصمت سمح للناس بفرض روايتهم الخاصة للأحداث، رغم أنهم يعلمون أنها لا تعكس ما قيل واتُفق عليه حقاً خلف الأبواب المغلقة».

وأضاف: «الحقيقة هي أنه لم يتم الوفاء بالوعود، والنادي يعرف موقفي منذ فترة طويلة، التصرف الآن كما لو أن هذه المشاكل بدأت تظهر للتو هو أمر مضلل».

وأوضح: «عندما يتم نكث الوعود وتفقد الثقة، فلا يمكن أن تستمر العلاقة، هذا هو وضعي الحالي، ولهذا السبب فإن التغيير في مصلحة الجميع، وليس أنا فقط».

ورفض نيوكاسل، مطلع الشهر الجاري، عرضاً من ليفربول بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز أخرى لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً. وجاء منشور إيزاك تزامناً مع حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين، والذي تغيّب عنه رغم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العام.

وتابع المهاجم السويدي: «أنا فخور بتكريم زملائي المحترفين باختياري ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/ 2025». وأوضح: «أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر زملائي في الفريق وكل من في نيوكاسل يونايتد الذين دعموني طوال الطريق... لكني لم أحضر الحفل الليلة، مع كل ما يحدث، لم أشعر أنه من الصواب أن أكون هناك».